Das Trainerkarussell in der NFL dreht sich schnell in der aktuellen Phase. Jetzt ist mit Philip Rivers ein zuletzt aktiver Spieler bei den Buffalo Bills als Head Coach im Gespräch. Quarterback Josh Allen ist in den Prozess voll eingebunden. Die Buffalo Bills haben in dieser NFL-Saison erneut den ganz großen Wurf verpasst. Trotz aussichtsreicher Chancen verloren Josh Allen und Co. bereits in der Divisional Round nach Overtime bei den Denver Broncos. Head Coach Sean McDermott wurde daraufhin nach neun Jahren entlassen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

NFL: Playoff-Spiele im Relive auf Joyn Auf der Suche nach einem neuen Kandidaten ist die Franchise nun offenbar auf Philip Rivers gestoßen. Der Quarterback war in der vergangenen Saison durch die Verletzung von Daniel Jones überraschend aus dem Ruhestand zurückgekommen und hatte drei Spiele für die Indianapolis Colts bestritten. Jetzt ist er laut "ESPN" von den Bills zum Interview eingeladen worden, um sich als möglicher Head-Coach-Kandidat vorzustellen. Der 44-Jährige coachte bisher auf dem High School Level für die St. Michael Catholic High School in Fairhope, Alabama.

Allen und Rivers mit gemeinsamen Berührungspunkten Laut der Meldung soll auch Bills-Quarterback Allen dem Gespräch beiwohnen. Stattfinden soll es bereits an diesem Freitag. Beide sollen eine gute Beziehung miteinander haben, auch wenn sie sich bisher nur als Kontrahenten in der NFL begegnet sind. Unter anderem war Allens erster Playoff-Sieg in der Corona-Saison 2020 gegen Rivers, für den dasselbe Spiel sein letztes in den Playoffs der NFL sein sollte - als aktiver Spieler.

