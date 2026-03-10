- Anzeige -
- Anzeige -
american football

NFL: Texans-Kicker bekommt Rekord-Vertrag

  • Aktualisiert: 10.03.2026
  • 19:11 Uhr
  • ran.de

Rekord-Deal: Die Houston Texans machen Kicker Ka'imi Fairbairn zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position.

Ka'imi Fairbairn hat bei den Houston Texans einen neuen Zweijahresvertrag über 13 Millionen Dollar unterschrieben. Das berichtete NFL-Insider Mike Garafolo.

Mit 6,5 Millionen Dollar Jahresgehalt steigt der 31-Jährige damit zum bestbezahlte Kicker in der NFL.

Fairbairn unterschrieb 2016 als Undrafted Free Agent bei den Texans. Nach dem Ablauf seines dreijährigen Rookie-Vertrags belegten ihn die Texans mit einem Second-Round-Tender. 2020 verdiente er dadurch rund drei Millionen Dollar. Anschließend unterschrieb er einen neuen Vierjahresvertrag über 17,5 Millionen Dollar. Dieser wurde später umstrukturiert.

In der abgelaufenen Saison kam Fairbairn in 15 Spielen zum Einsatz und verwandelte 44 seiner 48 Field Goal Attempts - eine Quote von 91,7 Prozent. Zusätzlich verwandelte er alle 28 Extrapunkte.

Mit 160 erzielten Punkten belegt er in der vergangenen Saison Platz zwei aller Kicker in der NFL.

Alle News zur Free Agency: Detroit Lions holen Ex-Chiefs-Star - News und Gerüchte zur Free Agency im Ticker

- Anzeige -
- Anzeige -
Mehr NFL
imago images 1070621548
News

Trade! Jets holen neuen Quarterback

  • 10.03.2026
  • 19:50 Uhr
Doubs
News

Free Agency live: Patriots holen Star-Receiver

  • 10.03.2026
  • 19:47 Uhr

NFL - Dak Prescott: Verlobte Sarah Ramos packt aus!

  • Video
  • 01:20 Min
  • Ab 0
imago images 0844756234
News

Nach Evans-Abschied: Die treuesten Franchise-Legenden

  • 10.03.2026
  • 15:40 Uhr
February 26, 2026, Inglewood, California, USA: Anthony Edwards 5 of the Minnesota Timberwolves gets ready for a free throw during a regular season NBA, Basketball Herren, USA game against the Los A...
News

Sensation? NBA-Star liebäugelt mit Wechsel in die NFL

  • 10.03.2026
  • 13:28 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Indianapolis Colts at Seattle Seahawks Dec 14, 2025; Seattle, Washington, USA; Indianapolis Colts linebacker Zaire Franklin (44) stands on the sideline during the...
News

Trade-Alarm: Packers und Colts tauschen Stars

  • 10.03.2026
  • 13:23 Uhr
imago images 1071606530
News

NFL Free Agency: Diese 25 Top-Stars sind noch verfügbar

  • 10.03.2026
  • 12:40 Uhr
ATLANTA, GA - OCTOBER 26: Miami quarterback Tua Tagovailoa (1) warms up prior to the start of the NFL, American Football Herren, USA game between the Miami Dolphins and the Atlanta Falcons on Octob...
News

Kommentar: Falcons gehen mit Tua zu viel Risiko!

  • 10.03.2026
  • 12:16 Uhr

NFL: So hoch ist der Kontostand von Safety CJ Gardner-Johnson

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0
Travis Kelce
News

Noch ein Jahr Chiefs: So viel wird Kelce verdienen

  • 10.03.2026
  • 09:40 Uhr