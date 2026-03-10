NFL: Texans-Kicker bekommt Rekord-Vertrag

Rekord-Deal: Die Houston Texans machen Kicker Ka'imi Fairbairn zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position.

Ka'imi Fairbairn hat bei den Houston Texans einen neuen Zweijahresvertrag über 13 Millionen Dollar unterschrieben. Das berichtete NFL-Insider Mike Garafolo.

Mit 6,5 Millionen Dollar Jahresgehalt steigt der 31-Jährige damit zum bestbezahlte Kicker in der NFL.

Fairbairn unterschrieb 2016 als Undrafted Free Agent bei den Texans. Nach dem Ablauf seines dreijährigen Rookie-Vertrags belegten ihn die Texans mit einem Second-Round-Tender. 2020 verdiente er dadurch rund drei Millionen Dollar. Anschließend unterschrieb er einen neuen Vierjahresvertrag über 17,5 Millionen Dollar. Dieser wurde später umstrukturiert.

In der abgelaufenen Saison kam Fairbairn in 15 Spielen zum Einsatz und verwandelte 44 seiner 48 Field Goal Attempts - eine Quote von 91,7 Prozent. Zusätzlich verwandelte er alle 28 Extrapunkte.

Mit 160 erzielten Punkten belegt er in der vergangenen Saison Platz zwei aller Kicker in der NFL.

