NFL - Nach Abschied von Mike Evans: Die treuesten Franchise-Legenden pro Team

  • Veröffentlicht: 10.03.2026
  • 15:40 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

In Mike Evans verlässt eine Franchise-Legende die Tampa Bay Buccaneers. ran hat die treuesten Spieler pro Team herausgesucht.

Mike Evans verlässt die Tampa Bay Buccaneers nach zwölf Spielzeiten und schließt sich den San Francisco 49ers an.

Der Star-Receiver unterschreibt einen Dreijahresvertrag. Sein neuer Vertrag soll 60,4 Millionen Dollar wert sein.

Mit 662 Punkten ist der 32-Jährige Rekordscorer der Bucs. Evans erzielte 108 Touchdowns, wurde sechs Mal in den Pro Bowl berufen und gewann mit dem Team 2021 den Super Bowl. Nun schlägt der siebte Pick des NFL-Drafts von 2014 ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

Im Zuge dessen blickt ran auf die momentan treuesten NFL-Stars pro Franchise. Welcher Spieler ist momentan am längsten bei einem Team?

Spoiler: Bei den Panthers geht Long Snapper J.J. Jansen in seine 18. NFL-Saison. Momentaner Rekord. Das ist aber kein historischer Rekord. Der geht an Lou Groza (Browns) und Jason Hanson (Lions) mit je 21 Saisons.

AFC East

Buffalo Bills:
Aktuell: Dion Dawkins (seit 2017 - 9 Saisons)
Rekord: Andre Reed (1985–1999 - 15 Saisons) & Bruce Smith (1985–1999 - 15 Saisons)

Miami Dolphins:
Aktuell: Jason Sanders (seit 2018 - 8 Saisons)
Rekord: Dan Marino (1983–1999 - 17 Saisons)

New England Patriots:
Aktuell: Anfernee Jennings (seit 2020 - 6 Saisons)
(Mike Onwenu ist im selben Jahr gekommen, Jennings wurde aber früher im selben Draft ausgewählt).
Rekord: Tom Brady (2000–2019 - 20 Saisons)

New York Jets:
Aktuell: Thomas Hennessy (seit 2017 - 9 Saisons)
Rekord: Pat Leahy (1974–1991 - 18 Saisons)

AFC North

Baltimore Ravens:
Aktuell: Ronnie Stanley (seit 2016 - 10 Saisons)
Rekord: Ray Lewis (1996–2012 - 17 Saisons)

Cincinnati Bengals:
Aktuell: Drew Sample (seit 2019 - 7 Saisons)
Rekord: Ken Anderson (1971–1986 - 16 Saisons)

NFL - Kelce macht weiter: "Bitte nicht noch ein Jahr Taylor Swift!"

Cleveland Browns:
Aktuell: Myles Garrett (seit 2017 - 9 Saisons)
(Seit 9. März ist Joel Bitonio ein Free Agent, ansonsten wäre er genannt worden.)
Rekord: Lou Groza (1946–1959, 1961–1967 - 21 Saisons)

Pittsburgh Steelers:
Aktuell: Cameron Heyward (seit 2011 - 15 Saisons)
Rekord: Ben Roethlisberger (2004–2021 - 18 Saisons)

AFC South

Houston Texans:
Aktuell: Ka’imi Fairbairn (seit 2016 - 10 Saisons)
Rekord: Jon Weeks (2010–2024 - 15 Saisons)

Indianapolis Colts:
Aktuell: Luke Rhodes (seit 2016 - 10 Saisons)
Rekord: Johnny Unitas (1956–1972 - 17 Saisons)

Jacksonville Jaguars:
Aktuell: Logan Cooke (seit 2018 - 8 Saisons)
Rekord: Brad Meester (2000–2013 - 14 Saisons)

Tennessee Titans:
Aktuell: Jeffery Simmons (seit 2019 - 7 Saisons)
Rekord: Bruce Matthews (1983–2001 - 19 Saisons)

AFC West

Denver Broncos:
Aktuell: Garett Bolles (seit 2017 - 9 Saisons)
Rekord: John Elway (1983–1998 - 16 Saisons)

Kansas City Chiefs:
Aktuell: Travis Kelce (seit 2013 - 13 Saisons)
Rekord: Dustin Colquitt (2005–2019 - 15 Saisons) & Jerrel Wilson (1963–1977 - 15 Saisons)

Las Vegas Raiders:
Aktuell: Kolton Miller (seit 2018 - 8 Saisons)
Rekord: Sebastian Janikowski (2000–2017 - 18 Saisons)

Los Angeles Chargers:
Aktuell: Derwin James Jr. (seit 2018 - 8 Saisons)
Rekord: David Binn (1994–2010 - 17 Saisons)

NFC East

Dallas Cowboys:
Aktuell: Dak Prescott (seit 2016 - 10 Saisons)
Rekord: L.P. Ladouceur (2005–2020 - 16 Saisons) & Jason Witten (2003–2017, 2019 - 16 Saisons)

New York Giants:
Aktuell: Dexter Lawrence II (seit 2019 - 7 Saisons)
Rekord: Eli Manning (2004–2019 - 16 Saisons)

Philadelphia Eagles:
Aktuell: Lane Johnson (seit 2013 - 13 Saisons)
Rekord: Brandon Graham (2010–2025 - 16 Saisons)

Washington Commanders:
Aktuell: Tress Way (seit 2014 - 12 Saisons)
Rekord: Darrell Green (1983–2002 - 20 Saisons)

NFC North

Chicago Bears:
Aktuell: Cole Kmet (seit 2020 - 6 Saisons)
(Praktisch Gleichstand mit Jaylon Johnson, Kmet wurde am selben Draft-Tag früher gezogen.)
Rekord: Patrick Mannelly (1998–2013 - 16 Saisons)

Detroit Lions:
Aktuell: Penei Sewell (seit 2021 - 5 Saisons)
Rekord: Jason Hanson (1992–2012 - 21 Saisons)

Green Bay Packers:
Aktuell: Kenny Clark (seit 2016 - 10 Saisons)
Rekord: Aaron Rodgers (2005–2022 - 18 Saisons)

Minnesota Vikings:
Aktuell: C. J. Ham (seit 2017 - 9 Saisons)
(Solange Harrison Smith in der Free Agency nicht zurückkehrt. Er war seit 2012 schon im Team.)
Rekord: Jim Marshall (1961–1979 - 19 Saisons)

NFC South

Atlanta Falcons:
Aktuell: Jake Matthews (seit 2014 - 12 Saisons)
Rekord: Jeff van Note (1969–1986 - 18 Saisons)

Carolina Panthers:
Aktuell: J.J. Jansen (seit 2009 - 17 Saisons)
Rekord: J.J. Jansen (2009-heute - 17 Saisons)

New Orleans Saints:
Aktuell: Alvin Kamara (seit 2017 - 9 Saisons)
(Solange Cameron Jordan in der Free Agency nicht zurückkehrt. Er war seit 2011 schon im Team.)
Rekord: Cameron Jordan (2011–2025 - 15 Saisons) & Drew Brees (2006–2020 - 15 Saisons)

Tampa Bay Buccaneers:
Aktuell: Antoine Winfield Jr. (seit 2020 - 6 Saisons)
(Solange Lavonte David in der Free Agency nicht zurückkehrt. Er war seit 2012 schon im Team.)
Rekord: Ronde Barber (1997–2012 - 16 Saisons)

NFC West

Arizona Cardinals:
Aktuell: Aaron Brewer (seit 2016)
Rekord: Larry Fitzgerald (2004–2020 - 17 Saisons)

San Francisco 49ers:
Aktuell: George Kittle (seit 2017 - 10 Saisons)
(Kyle Juszczyk war auch schon 2017 in San Francisco, wurde aber am 11. März 2025 entlassen und hat am 19. März 2025 neu unterschrieben).
Rekord: John Brodie (1957–1973 - 17 Saisons)

Los Angeles Rams:
Aktuell: Tyler Higbee (seit 2016 - 10 Saisons)
Rekord: Jackie Slater (1976–1995 - 20 Saisons)

Seattle Seahawks:
Aktuell: Michael Dickson (seit 2018 - 8 Saisons)
Rekord: Joe Nash (1982–1996 - 15 Saisons)

