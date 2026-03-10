Spoiler : Bei den Panthers geht Long Snapper J.J. Jansen in seine 18. NFL-Saison. Momentaner Rekord. Das ist aber kein historischer Rekord. Der geht an Lou Groza (Browns) und Jason Hanson (Lions) mit je 21 Saisons.

Mit 662 Punkten ist der 32-Jährige Rekordscorer der Bucs. Evans erzielte 108 Touchdowns, wurde sechs Mal in den Pro Bowl berufen und gewann mit dem Team 2021 den Super Bowl. Nun schlägt der siebte Pick des NFL -Drafts von 2014 ein neues Kapitel in seiner Karriere auf.

New York Jets: Aktuell: Thomas Hennessy (seit 2017 - 9 Saisons) Rekord: Pat Leahy (1974–1991 - 18 Saisons)

New England Patriots: Aktuell: Anfernee Jennings (seit 2020 - 6 Saisons) (Mike Onwenu ist im selben Jahr gekommen, Jennings wurde aber früher im selben Draft ausgewählt). Rekord: Tom Brady (2000–2019 - 20 Saisons)

Miami Dolphins: Aktuell: Jason Sanders (seit 2018 - 8 Saisons) Rekord: Dan Marino (1983–1999 - 17 Saisons)

Buffalo Bills: Aktuell: Dion Dawkins (seit 2017 - 9 Saisons) Rekord: Andre Reed (1985–1999 - 15 Saisons) & Bruce Smith (1985–1999 - 15 Saisons)

Cincinnati Bengals: Aktuell: Drew Sample (seit 2019 - 7 Saisons) Rekord: Ken Anderson (1971–1986 - 16 Saisons)

Baltimore Ravens: Aktuell: Ronnie Stanley (seit 2016 - 10 Saisons) Rekord: Ray Lewis (1996–2012 - 17 Saisons)

Pittsburgh Steelers: Aktuell: Cameron Heyward (seit 2011 - 15 Saisons) Rekord: Ben Roethlisberger (2004–2021 - 18 Saisons)

Cleveland Browns: Aktuell: Myles Garrett (seit 2017 - 9 Saisons) (Seit 9. März ist Joel Bitonio ein Free Agent, ansonsten wäre er genannt worden.) Rekord: Lou Groza (1946–1959, 1961–1967 - 21 Saisons)

Tennessee Titans: Aktuell: Jeffery Simmons (seit 2019 - 7 Saisons) Rekord: Bruce Matthews (1983–2001 - 19 Saisons)

Jacksonville Jaguars: Aktuell: Logan Cooke (seit 2018 - 8 Saisons) Rekord: Brad Meester (2000–2013 - 14 Saisons)

Indianapolis Colts: Aktuell: Luke Rhodes (seit 2016 - 10 Saisons) Rekord: Johnny Unitas (1956–1972 - 17 Saisons)

Houston Texans: Aktuell: Ka’imi Fairbairn (seit 2016 - 10 Saisons) Rekord: Jon Weeks (2010–2024 - 15 Saisons)

Los Angeles Chargers: Aktuell: Derwin James Jr. (seit 2018 - 8 Saisons) Rekord: David Binn (1994–2010 - 17 Saisons)

Las Vegas Raiders: Aktuell: Kolton Miller (seit 2018 - 8 Saisons) Rekord: Sebastian Janikowski (2000–2017 - 18 Saisons)

Kansas City Chiefs: Aktuell: Travis Kelce (seit 2013 - 13 Saisons) Rekord: Dustin Colquitt (2005–2019 - 15 Saisons) & Jerrel Wilson (1963–1977 - 15 Saisons)

Denver Broncos: Aktuell: Garett Bolles (seit 2017 - 9 Saisons) Rekord: John Elway (1983–1998 - 16 Saisons)

Philadelphia Eagles: Aktuell: Lane Johnson (seit 2013 - 13 Saisons) Rekord: Brandon Graham (2010–2025 - 16 Saisons)

New York Giants: Aktuell: Dexter Lawrence II (seit 2019 - 7 Saisons) Rekord: Eli Manning (2004–2019 - 16 Saisons)

Dallas Cowboys: Aktuell: Dak Prescott (seit 2016 - 10 Saisons) Rekord: L.P. Ladouceur (2005–2020 - 16 Saisons) & Jason Witten (2003–2017, 2019 - 16 Saisons)

Washington Commanders: Aktuell: Tress Way (seit 2014 - 12 Saisons) Rekord: Darrell Green (1983–2002 - 20 Saisons)

Minnesota Vikings: Aktuell: C. J. Ham (seit 2017 - 9 Saisons) (Solange Harrison Smith in der Free Agency nicht zurückkehrt. Er war seit 2012 schon im Team.) Rekord: Jim Marshall (1961–1979 - 19 Saisons)

Green Bay Packers: Aktuell: Kenny Clark (seit 2016 - 10 Saisons) Rekord: Aaron Rodgers (2005–2022 - 18 Saisons)

Detroit Lions: Aktuell: Penei Sewell (seit 2021 - 5 Saisons) Rekord: Jason Hanson (1992–2012 - 21 Saisons)

Chicago Bears: Aktuell: Cole Kmet (seit 2020 - 6 Saisons) (Praktisch Gleichstand mit Jaylon Johnson, Kmet wurde am selben Draft-Tag früher gezogen.) Rekord: Patrick Mannelly (1998–2013 - 16 Saisons)

NFC South

Atlanta Falcons:

Aktuell: Jake Matthews (seit 2014 - 12 Saisons)

Rekord: Jeff van Note (1969–1986 - 18 Saisons)

Carolina Panthers:

Aktuell: J.J. Jansen (seit 2009 - 17 Saisons)

Rekord: J.J. Jansen (2009-heute - 17 Saisons)

New Orleans Saints:

Aktuell: Alvin Kamara (seit 2017 - 9 Saisons)

(Solange Cameron Jordan in der Free Agency nicht zurückkehrt. Er war seit 2011 schon im Team.)

Rekord: Cameron Jordan (2011–2025 - 15 Saisons) & Drew Brees (2006–2020 - 15 Saisons)

Tampa Bay Buccaneers:

Aktuell: Antoine Winfield Jr. (seit 2020 - 6 Saisons)

(Solange Lavonte David in der Free Agency nicht zurückkehrt. Er war seit 2012 schon im Team.)

Rekord: Ronde Barber (1997–2012 - 16 Saisons)