American Football
NFL: New York Jets holen neuen Quarterback per Trade
- Aktualisiert: 10.03.2026
- 19:50 Uhr
- ran
Quarterback-Trade: Die New York Jets schnappen sich Routinier Geno Smith von den Las Vegas Raiders.
Die New York Jets haben einen neuen Quarterback verpflichtet.
Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, kommt Geno Smith per Trade von den Las Vegas Raiders. Demnach werden Draft-Picks als Teil des Deals getauscht. Die Jets erhalten neben dem Playmaker einen Siebtrunden-Pick in diesem Jahr und schicken dafür einen Sechtrunden-Pick in die Zocker-Metropole.
Die Raiders sollen zudem weiterhin den Großteil des Gehalts des 35-Jährigen übernehmen, die Jets müssen Smith offenbar nur etwas mehr als das Liga-Minimum zahlen. Der Routinier hatte im April 2025 einen Zweijahresvertag über 75 Millionen Dollar unterschrieben. Zuvor war über eine Entlassung spekuliert worden.
Im kommenden Draft verfügt die Franchise aus Las Vegas über den First-Overall-Pick. Es ist zu erwarten, dass damit Heisman-Trophy-Gewinner Fernando Mendoza als neuer Quarterback der Zukunft verpflichtet wird.
VIDEO: So hoch ist der Kontostand von Safety CJ Gardner-Johnson
New York Jets: Rückkehr für Geno Smith
Für Smith ist es eine Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, wo für ihn seine Karriere in der NFL begann. "Gang Green" verpflichtete ihn im Draft 2013 in der zweiten Runde.
Damit dürften die Tage von Justin Fields im "Big Apple" gezählt sein, was sich zum Ende der Regular Season bereits andeutete. Der 27-Jährige hatte auf den Tag vor einem Jahr einen Zweijahresvertrag über 40 Millionen Euro unterzeichnet, konnte die Erwartungen aber nicht erfüllen.
