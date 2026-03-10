NFL: New York Jets holen neuen Quarterback per Trade

Quarterback-Trade: Die New York Jets schnappen sich Routinier Geno Smith von den Las Vegas Raiders.

Die New York Jets haben einen neuen Quarterback verpflichtet.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport berichtet, kommt Geno Smith per Trade von den Las Vegas Raiders. Demnach werden Draft-Picks als Teil des Deals getauscht. Die Jets erhalten neben dem Playmaker einen Siebtrunden-Pick in diesem Jahr und schicken dafür einen Sechtrunden-Pick in die Zocker-Metropole.

Die Raiders sollen zudem weiterhin den Großteil des Gehalts des 35-Jährigen übernehmen, die Jets müssen Smith offenbar nur etwas mehr als das Liga-Minimum zahlen. Der Routinier hatte im April 2025 einen Zweijahresvertag über 75 Millionen Dollar unterschrieben. Zuvor war über eine Entlassung spekuliert worden.

Im kommenden Draft verfügt die Franchise aus Las Vegas über den First-Overall-Pick. Es ist zu erwarten, dass damit Heisman-Trophy-Gewinner Fernando Mendoza als neuer Quarterback der Zukunft verpflichtet wird.