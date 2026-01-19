- Anzeige -
American Football

NFL: Buffalo Bills entlassen Head Coach Sean McDermott

  • Aktualisiert: 20.01.2026
  • 14:20 Uhr
  • SID

Die Buffalo Bills ziehen Konsequenzen nach dem nächsten bitteren Playoff-Aus. Head Coach Sean McDermott muss gehen.

Die Buffalo Bills haben auf das neuerliche frühe Aus in den Playoffs der Football-Profiliga NFL reagiert und sich von Trainer Sean McDermott getrennt. Der 51-Jährige, der die Bills achtmal in die Play-offs führte, muss nach neun Jahren seinen Posten räumen. Er ist bereits der zehnte Trainer, der in dieser Saison in der NFL entlassen wurde.

Dies teilte das Team zwei Tage nach dem K.o. in der Divisional Round bei den Denver Broncos mit. Zugleich wurde General Manager Brandon Beane zum "President of Football Operations" ernannt. Die Bills hatten in der Nacht zu Sonntag in Denver mit 30:33 nach Verlängerung verloren.

"Sean hat dieses Team in den letzten neun Saisons auf eindrucksvolle Art und Weise geleitet. Aber ich bin der Meinung, dass wir eine neue Führungsstruktur benötigen, um dieser Organisation die besten Voraussetzungen zu bieten, unser Team auf die nächste Stufe zu heben. Das sind wir unseren Spielern und der Bills Mafia (den Fans, d. Red.) schuldig", sagte Bills-Besitzer Terry Pegula.

McDermott will neue Herausforderung

Unter McDermott reichte es trotz vieler guter Ansätze nicht zum Einzug in den Super Bowl. Zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren war für die Bills, deren Quarterback Josh Allen einer der besten der Liga ist, bereits in der Divisional Round Schluss.

Ein Nachfolger für McDermott steht noch nicht fest. Der Coach wolle sich zeitnah eine neue Herausforderung suchen, berichtete "ESPN". Er könnte also ein Kandidat für die Miami Dolphins, Tennessee Titans, Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers, Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals oder Cleveland Browns sein, die allesamt einen neuen Trainer suchen.

