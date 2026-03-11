Medizinische Bedenken der Ravens
NFL: Free-Agency-Hammer! Maxx-Crosby-Trade zu den Baltimore Ravens geplatzt!
- Aktualisiert: 11.03.2026
- 16:09 Uhr
Paukenschlag in der NFL Free Agency: Der geplante Trade von Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders zu den Baltimore Ravens ist gescheitert. Die Ravens ziehen sich aus dem Deal zurück.
Die Baltimore Ravens haben einen geplanten Trade für den Star-Defensive-End Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders kurzfristig platzen lassen. Grund dafür waren medizinische Bedenken, die während des obligatorischen Medizinchecks aufkamen.
Die Raiders bestätigten dies am Dienstag und suchen nun nach Alternativen, während Crosby vorerst in Las Vegas bleibt.
Der Deal sah vor, dass die Ravens Crosby im Tausch gegen zwei Erstrunden-Picks erhalten sollten: den 14. Pick im kommenden Draft sowie einen weiteren Erstrunden-Pick im Jahr 2027.
NFL: Trades werden erst zum neuen Ligajahr offiziell
Die Raiders hatten den Trade bereits als abgeschlossen betrachtet, doch Trades in der NFL werden erst offiziell, wenn die Spieler die medizinische Untersuchung bestehen und die neue Liga-Saison am Mittwoch um 22 Uhr deutscher Zeit beginnt.
"ESPN" berichtet, dass genau diese Untersuchung bei Crosby zu Bedenken führte, woraufhin Baltimore den Rückzieher machte.
Die Raiders stehen nun vor einer schwierigen Situation. Am Dienstagabend wollte das Team in einer Sitzung über die nächsten Schritte beraten. Für den Moment planen sie, Crosby wieder fit zu machen und ihn weiterhin für Las Vegas spielen zu lassen.
NFL: Bleibt Maxx Crosby nun bei den Las Vegas Raiders?
Allerdings haben bereits mehrere Teams angerufen und Interesse an einem Trade bekundet, wie es weiter heißt.
Ob der Deal mit den Ravens in abgewandelter Form doch noch zustande kommen könnte, bleibt unklar. Die Raiders haben in der Free Agency bereits erheblich investiert und müssten bei einem Crosby-Trade die finanziellen Konsequenzen berücksichtigen. Crosbys Cap Hit in der kommenden Saison beträgt fast 36 Millionen Dollar.
Crosby selbst hatte am Samstag ein 13-minütiges Video auf seinen Social-Media-Kanälen gepostet, in dem er sich von Las Vegas verabschiedete und seine Aufregung über den Wechsel nach Baltimore ausdrückte: "Ich weiß, es gibt keine Garantien, aber ich werde alles geben, um einen Titel nach Baltimore zu holen. Ich kann's kaum erwarten, in die Stadt zu kommen und alle zu treffen." Am Dienstag postete er auf Instagram, dass er bereits in Baltimore sei.