- Anzeige -

- Anzeige -

Patriots: Kommen Brown und Doubs? Laut "NFL Network"-Informationen schließt der Doubs-Deal aber nicht automatisch aus, dass New England weiterhin an einem Trade für den Eagles-Receiver interessiert ist. Brown steht in Philadelphia noch langfristig unter Vertrag. Sein aktueller Kontrakt läuft bis einschließlich der Saison 2029. NFL-Insider Albert Breer berichtet von einer "internen Liste" des WRs mit vier bevorzugten Trade-Zielen. Free-Agency-Hammer: Trade von Maxx Crosby zu den Baltimore Ravens geplatzt Neben den Patriots werden auch die Kansas City Chiefs, die Los Angeles Chargers und die Buffalo Bills genannt. Breer hatte bereits am Montag berichtet, dass New England aus diesem Kreis als einziges Team ernsthaft an einem Trade-Szenario gearbeitet habe. Die Patriots waren zu Free-Agency-Start sehr aktiv. Stefon Diggs wurde entlassen, Doubs kommt, genauso wie Alijah Vera-Tucker, Dre’Mont Jones und Reggie Gilliam. Die Verträge kosten laut Bericht rund 30 Millionen Dollar. Angeblich hatten die Patriots vorher ein freies Gehaltsbudget von knapp 31,6 Millionen Dollar.

- Anzeige -

- Anzeige -

NFL - Kelce macht weiter: "Bitte nicht noch ein Jahr Taylor Swift!"

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen