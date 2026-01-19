Die Buffalo Bills ziehen Konsequenzen nach dem nächsten bitteren Playoff-Aus. Head Coach Sean McDermott muss gehen.

Die Buffalo Bills haben auf das neuerliche frühe Aus in den Playoffs der Football-Profiliga NFL reagiert und sich von Trainer Sean McDermott getrennt. Der 51-Jährige, der die Bills achtmal in die Play-offs führte, muss nach neun Jahren seinen Posten räumen. Er ist bereits der zehnte Trainer, der in dieser Saison in der NFL entlassen wurde.

Dies teilte das Team zwei Tage nach dem K.o. in der Divisional Round bei den Denver Broncos mit. Zugleich wurde General Manager Brandon Beane zum "President of Football Operations" ernannt. Die Bills hatten in der Nacht zu Sonntag in Denver mit 30:33 nach Verlängerung verloren.

"Sean hat dieses Team in den letzten neun Saisons auf eindrucksvolle Art und Weise geleitet. Aber ich bin der Meinung, dass wir eine neue Führungsstruktur benötigen, um dieser Organisation die besten Voraussetzungen zu bieten, unser Team auf die nächste Stufe zu heben. Das sind wir unseren Spielern und der Bills Mafia (den Fans, d. Red.) schuldig", sagte Bills-Besitzer Terry Pegula.