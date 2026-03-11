NFL: Free-Agency-Hammer: Trade von Maxx Crosby zu den Baltimore Ravens geplatzt!

Paukenschlag in der NFL Free Agency: Der geplante Trade von Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders zu den Baltimore Ravens ist gescheitert. Die Ravens ziehen sich aus dem Deal zurück. Die Baltimore Ravens haben einen geplanten Trade für den Star-Defensive-End Maxx Crosby von den Las Vegas Raiders kurzfristig platzen lassen. Grund dafür waren medizinische Bedenken, die während des obligatorischen Medizinchecks aufkamen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Raiders bestätigten dies am Dienstag und suchen nun nach Alternativen, während Crosby vorerst in Las Vegas bleibt. Der Deal sah vor, dass die Ravens Crosby im Tausch gegen zwei Erstrunden-Picks erhalten sollten: den 14. Pick im kommenden Draft sowie einen weiteren Erstrunden-Pick im Jahr 2027.

NFL: Trades werden erst zum neuen Ligajahr offiziell Die Raiders hatten den Trade bereits als abgeschlossen betrachtet, doch Trades in der NFL werden erst offiziell, wenn die Spieler die medizinische Untersuchung bestehen und die neue Liga-Saison am Mittwoch um 22 Uhr deutscher Zeit beginnt. "ESPN" berichtet, dass genau diese Untersuchung bei Crosby zu Bedenken führte, woraufhin Baltimore den Rückzieher machte. Die Raiders stehen nun vor einer schwierigen Situation. Am Dienstagabend wollte das Team in einer Sitzung über die nächsten Schritte beraten. Für den Moment planen sie, Crosby wieder fit zu machen und ihn weiterhin für Las Vegas spielen zu lassen.

