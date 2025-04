NFL - Chicago Bears: Caleb Williams kamen während Niederlagen-Serie die Tränen

Die Rookie-Saison von Caleb Williams lief alles andere als berauschend. Nur fünf Siege standen am Ende zu Buche. Das hat Quarterback Caleb Williams zu schaffen gemacht, wie er nun offenbarte.

Kaum ein Spieler generierte vor seinem Draft so viel Hype wie Quarterback Caleb Williams. Der ehemalige USC Trojans Spielmacher war bereits Monate, gar Jahre zuvor der auserkorene First Overall Pick des 2024er NFL Drafts.

Nach vielversprechendem Start mit vier Siegen aus den ersten sechs Spielen stürzten die Chicago Bears mit Williams jedoch komplett ab und gewannen nur eine der letzten elf Partien.

Eine Negativserie, die den Spielmacher durchaus mitgenommen hat. "Ich habe noch nie so viele Spiele verloren, ich will ehrlich sein", sagt er im Interview mit "Esquire". "Wenn ich nach den Spielen nach Hause kam, legte ich mich teilweise in mein Bett und musste weinen. Ich war körperlich und seelisch völlig kaputt".