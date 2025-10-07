Die Cincinnati Bengals erleben bisher eine Seuchensaison in der NFL. Nach der Verletzung von Joe Burrow hat die Franchise jetzt auf dem Trade-Markt zugeschlagen und einen neuen Quarterback verpflichtet. Die Cincinnati Bengals lassen nichts unversucht auf der wichtigsten Position: Die Bengals traden für Quarterback Joe Flacco von den Cleveland Browns. Das berichteten die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero übereinstimmend, ehe die Bengals den Deal am Abend offiziell bestätigten.

Der 40 Jahre alte Spielmacher dürfte damit der neue Starting Quarterback der Bengals werden. Superstar Joe Burrow fällt noch einige Zeit mit einer Zehenverletzung aus. Vertreter Jake Browning konnte zuletzt nicht überzeugen. Auch interessant: NFL - Taylor Swift und die Super Bowl Halftime Show: Aus diesem Grund platzte ein Auftritt Cincinnati tradet im Gegenzug einen Fünftrundenpick für den Routinier nach Cleveland. Dafür schicken die Browns einen weiteren Sechstrundenpick zu den Bengals. Außerdem muss Brett Rypien gehen, um Platz für Flacco zu machen. "Joe ist ein erfahrener Quarterback mit einer nachgewiesenen Siegermentalität", sagte Head Coach Zac Taylor.

"Er ist ein Anführer mit einem Fähigkeitsprofil, das sehr gut zu unserem Team passt. Er ist ein begabter Passer mit einem starken Arm – und wir freuen uns, ihn in unserem Kader zu haben."

Joe Flacco zu den Bengals: Bei den Cleveland Browns gebenched Flacco wurde vor dem Wechsel nach Cincinnati nach vier Einsätzen in dieser Saison bei den Browns durch Rookie Dillon Gabriel ersetzt. Bis dahin hatte Flacco für 815 Yards und zwei Touchdowns, aber auch sechs Interceptions geworfen.

Bis zum Wechsel auf der Spielmacher-Position vor Week 5 gehörte die Offense der Browns mit Flacco als Signal Caller zum schlechtesten, was die NFL zu bieten hatte.