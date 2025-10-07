NFL
NFL: Cincinnati Bengals traden für neuen Quarterback - als Ersatz für Joe Burrow
- Aktualisiert: 08.10.2025
- 12:35 Uhr
- ran.de
Die Cincinnati Bengals erleben bisher eine Seuchensaison in der NFL. Nach der Verletzung von Joe Burrow hat die Franchise jetzt auf dem Trade-Markt zugeschlagen und einen neuen Quarterback verpflichtet.
Die Cincinnati Bengals lassen nichts unversucht auf der wichtigsten Position: Die Bengals traden für Quarterback Joe Flacco von den Cleveland Browns. Das berichteten die NFL-Insider Ian Rapoport und Tom Pelissero übereinstimmend, ehe die Bengals den Deal am Abend offiziell bestätigten.
Der 40 Jahre alte Spielmacher dürfte damit der neue Starting Quarterback der Bengals werden. Superstar Joe Burrow fällt noch einige Zeit mit einer Zehenverletzung aus. Vertreter Jake Browning konnte zuletzt nicht überzeugen.
Cincinnati tradet im Gegenzug einen Fünftrundenpick für den Routinier nach Cleveland. Dafür schicken die Browns einen weiteren Sechstrundenpick zu den Bengals. Außerdem muss Brett Rypien gehen, um Platz für Flacco zu machen.
"Joe ist ein erfahrener Quarterback mit einer nachgewiesenen Siegermentalität", sagte Head Coach Zac Taylor.
"Er ist ein Anführer mit einem Fähigkeitsprofil, das sehr gut zu unserem Team passt. Er ist ein begabter Passer mit einem starken Arm – und wir freuen uns, ihn in unserem Kader zu haben."
Joe Flacco zu den Bengals: Bei den Cleveland Browns gebenched
Flacco wurde vor dem Wechsel nach Cincinnati nach vier Einsätzen in dieser Saison bei den Browns durch Rookie Dillon Gabriel ersetzt. Bis dahin hatte Flacco für 815 Yards und zwei Touchdowns, aber auch sechs Interceptions geworfen.
Bis zum Wechsel auf der Spielmacher-Position vor Week 5 gehörte die Offense der Browns mit Flacco als Signal Caller zum schlechtesten, was die NFL zu bieten hatte.
NFL: Flacco Letzter beim Paser Rating
In den vier Spielen gelangen nie mehr als 17 Punkte. Flacco war nach den vier Auftritten zudem unter den Quarterbacks Letzter im Passer Rating (60,3), bei der Completion Rate (58,1 Prozent) und bei Yards pro Versuch (5,1).
Den Move der Bengals als Verzweiflungstat zu bezeichnen, ist daher nicht übertrieben. Der Trade ist wohl von der Hoffnung getrieben, dass Flacco mit Waffen wie Ja’Marr Chase oder Tee Higgins noch einmal seine Klasse aufblitzen lassen kann, um die Bengals bis zum möglichen Comeback von Burrow zu tragen. Denn in Sachen Erfahrung macht dem 40-Jährigen kaum jemand etwas vor, Flacco spielt seit 2008 in der NFL.
Aktuell steht das Team bei 2:3, die Playoffs sind also ohne Frage noch im Bereich des Möglichen. Burrow soll angeblich drei Monate ausfallen, zu einem Comeback könnte es also erst gegen Ende der Regular Season Mitte Dezember kommen. Offenbar sehen die Bengals die Chancen mit Flacco höher als mit Browning, dann noch in der Postseason-Verlosung zu sein.