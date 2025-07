NFL - Cleveland Browns: Besitzer Jimmy Haslam verneint Verantwortung für Sanders-Pick

Die Entscheidung für Shedeur Sanders sei von General Manager Andrew Berry getroffen worden, betont Browns-Owner Jimmy Haslam.

Von Tobias Wiltschek

Jimmy Haslam hat sich zur Entscheidung der Cleveland Browns geäußert, beim NFL-Draft Quarterback Shedeur Sanders erst in der fünften Runde auszuwählen.

Es sei nicht seine Entscheidung gewesen und er habe auch keinen Druck auf den General Manager der Browns ausgeübt, sagte Haslam. "Im Endeffekt war es die Entscheidung von Andrew Berry. Andrew hat entschieden, Shedeur auszuwählen", sagte Haslam beim jährlichen Medienbriefing während der Saisonvorbereitung, das er zusammen mit seiner Frau Dee abhielt.

Wenn ihn jemand nach Tag zwei des Drafts auf dem Heimweg angerufen und gefragt hätte, ob die Browns Sanders picken würden, hätte er gesagt: "Das wird nicht passieren."

Allerdings habe man später gleich zweimal über den Draftpick in der fünften Runde gesprochen. "Ich denke, in diesen Gesprächen waren die richtigen Leute dabei", sagte Haslam und deutete damit an, hinter der Entscheidung zu stehen.