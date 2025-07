Diese Erkrankung sei das Motiv für seine Tat gewesen, er habe die NFL für seinen Zustand verantwortlich gemacht. Allerdings war der Schütze Berichten zufolge nie ein NFL-Spieler, sondern hatte vor gut zwei Jahrzehnten ausschließlich in der Highschool Football gespielt. In der Notiz bat er darum, dass sein Gehirn nach seinem Tod wissenschaftlich untersucht wird.

Demnach habe der Schütze versehentlich den falschen Aufzug genommen und sei nur deshalb nicht in den Büros der Football-Liga gelandet. Nach der Tat hatte er sich selbst getötet. Er trug laut Adams eine Botschaft bei sich, die darauf schließen lässt, dass der Schütze an der Gehirnerkrankung CTE gelitten habe.

Der Attentäter, der bei einer Schießerei in einem Bürogebäude im New Yorker Stadtteil Manhattan am Montag insgesamt vier Menschen getötet hat, wollte offenbar gezielt die NFL -Zentrale in dem Gebäude angreifen. Das erklärte New Yorks Bürgermeister Eric Adams einen Tag nach der Tat.

Bei einer Schießerei in New York am Montag kamen vier Menschen ums Leben. Nun zeigen die Ermittlungen: Der Schütze hatte es offenbar auf die NFL-Zentrale abgesehen.

Goodell kündigt verschärfte Sicherheitsvorkehrungen an

Der Attentäter hatte am Montag die Lobby des Gebäudes betreten und vier Menschen erschossen, darunter einen Polizisten, der nicht im Dienst war. Ein Mitarbeiter der NFL war schwer verletzt worden. Commissioner Roger Goodell zeigte sich in einem Statement tief getroffen von den Geschehnissen und kündigte für die kommenden Tage und Wochen verstärkte Sicherheitsmaßnahmen an.

Die Erkrankung CTE, in Langform als Chronisch-traumatische Enzephalopathie bekannt, ist eine erst vor wenigen Jahren entdeckte, degenerative Schädigung des Gehirns, die durch wiederholte Gewalteinwirkung auf den Kopf auftritt, etwa bei Kontaktsportarten wie American Football. Eine gesicherte Diagnose ist jedoch erst nach dem Tod des Betroffenen möglich.

In der Vergangenheit wurde CTE vor allem mit ehemaligen NFL-Spielern in Verbindung gebracht, die Liga führte daraufhin in den vergangenen Jahren immer schärfere Regeln zum Schutz der Spieler ein. So wurde unter anderem das "Concussion Protocol" installiert, das sicherstellen soll, dass Spieler nach Gehirnerschütterungen nicht mehr am Spiel teilnehmen.