NFL - Cleveland Browns: Myles Garrett verletzt bis zum Karriereende?

"Ich fühle mich nicht 100-prozentig fit, aber gut genug, um da rauszugehen und etwas zu bewirken", sagte der Defensive End am Freitag. Was genau das Problem ist, erklärte Garrett nicht.

Myles Garrett hat verraten, dass er an beiden Füßen verletzt ist. Gut möglich, dass ihn die Blessuren bis an sein Karriereende begleiten.

Myles Garrett: "Es geht darum, damit umzugehen"

"Hoffentlich sind die Schmerzen und alles andere etwas, mit dem wir fertig werden und das vergeht, aber das Problem selbst ist etwas, mit dem ich mich wahrscheinlich so lange auseinandersetzen muss, wie ich am Ende spiele. Es geht also nur darum, damit umzugehen", sagte Garrett.

In der zurückliegenden Woche setzte Garrett an mehreren Tagen mit dem Training aus. Trainingspausen sind wohl auch für die Zukunft eine Option.

"Es ist immer noch da, es tut immer noch weh, ich versuche einfach, mich so gut wie möglich zu fühlen", sagte Garrett, der am Sonntag gegen die New York Giants spielen will. Nach zwei Spieltagen steht der Defensive Player of the Year der Vorsaison schon wieder bei zwei Sacks.

Auf die Frage, ob die Verletzung die ganze Saison über anhalten werde, antwortete Garrett: "Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen weiter besser wird, bis es etwas ist, das mich nicht mehr so regelmäßig stört."