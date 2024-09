NFL - Baker Mayfield schießt gegen Tom Brady: "Angespannte Atmosphäre"

Mayfield machte das Richtige: Er verstellte sich nicht, versuchte nicht, eine Rolle zu spielen, sondern war er selbst. Was vor allem auf die Kabine bezogen enorm wichtig war, wie Mayfield im "Casa de Klub"-Podcast verriet.

Denn der Quarterback übernahm in der vergangenen NFL -Saison bei den Bucs den Job des zurückgetretenen Tom Brady. Und der hatte mit dem Team in der Saison 2020 den Super Bowl geholt.

Baker Mayfield: Alle waren gestresst

"Im Gebäude war es ein bisschen anders, als Tom dort war. Aus spielerischer Sicht ist Tom natürlich anders. Er hatte alle auf Kurs gebracht, eine angespannte Atmosphäre, also glaube ich, dass alle ziemlich gestresst waren", sagte Mayfield: "Sie wollten, dass ich reinkomme, ich selbst bin, und den Jungs, die nicht so viel Spaß hatten, die Freude am Football zurückbringe."

Eine Anekdote verriet Mayfield auch. So hat Brady es auf seine Art deutlich gemacht, dass es seine Offense ist, indem er auch schon mal eine Incompletion warf. Angeblich absichtlich.

"Man hört einige Geschichten darüber, dass er, wenn ihm ein bestimmter Spielzug nicht gefiel und er die ganze Woche über nicht damit einverstanden war und er trotzdem im Spiel angesagt wurde, absichtlich eine Incompletion riskierte oder den Ball dem Running Back oder dem Receiver vor die Füße warf", sagte Mayfield: "Es gab viele Psychospielchen."

Die es unter Mayfield offenbar nicht gibt, er bringt laut eigener Aussage den Spaß zurück. Sportlich lief es auch gut für ihn: 2023 führte er die Bucs in die Playoffs und verdiente sich selbst einen gut dotierten, langfristigen Vertrag.