Der Star-Running-Back verletzte sich in Woche 2 der vergangenen NFL-Saison schwer am Knie, zog sich einen Kreuzband- und Meniskusriss zu und musste zweimal operiert werden.

Wie Head Coach Kevin Stefanski gegenüber Medien mitteilte, wird Nick Chubb am Mittwoch wieder in das Training einsteigen. Zuvor nahmen sie ihn von der PUP-Liste und öffneten somit das 21-Tage-Fenster für die Trainings-Rückkehr.

Cleveland Browns stellen einer der schlechten NFL-Offenses

Die Browns stehen aktuell bei einer Bilanz von 1-3, lediglich die schwachen Jacksonville Jaguars wurden bislang bezwungen. In puncto Yards pro Spiel und Total Yards sind in der NFL lediglich die New England Patriots schlechter als Deshaun Watson und Co.

In Woche 5 warten nun die Washington Commanders (am Sonntag ab 19 Uhr im Liveticker). Ob Chubb dann schon mitwirken wird, ist aber wohl noch nicht entschieden.