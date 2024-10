NFL-Hammer! Ein Team hat offenbar Pläne für einen großen Umzug

Der Bürgermeister von Cleveland, Justin Bibb, bestätigte, dass die Cleveland Browns planen, die Stadt zu verlassen und in den benachbarten Brook Park, Ohio, zu ziehen.

Das Wichtigste in Kürze

"Gestern Abend hatte ich ein Treffen mit Jimmy und Dee Haslam, den Direktoren der Haslam Sports Group (HSG), in dem sie ihre Absicht zum Ausdruck brachten, die Cleveland Browns nach Brook Park zu verlegen", verkündete Bibb in einer Erklärung.

Bibb erklärte, er und andere lokale Beamte hätten den Haslams Stadionpläne vorgelegt, die die Browns in Cleveland gehalten hätten. "Wir haben ein finanziell verantwortungsvolles und dennoch aggressives Finanzpaket vorgelegt – größer als jedes andere Finanzpaket, das für eine Sportanlage in Cleveland zur Renovierung des bestehenden Stadions angeboten wurde", sagte er.

Baukosten von 2,4 Milliarden US-Dollar

Bei der Vorstellung ihrer Brook Park-Idee schätzten die Browns die Gesamtkosten auf 2,4 Milliarden US-Dollar, von denen rund 1,2 Milliarden US-Dollar durch private Mittel gedeckt werden sollten. Dies ließe die Kommunen mit einer beträchtlichen Rechnung zurück.

Daher gibt es nicht überall Zustimmung: Beamte in Cuyahoga County, zu dem Brook Park gehört, erklärten im August, dass sie es vorziehen würden, die Browns in Cleveland zu belassen und kein Geld aus dem County in das Brook Park-Projekt zu investieren.

Der aktuelle Mietvertrag der Browns läuft 2028 aus, so dass ihr Ausstieg aus Cleveland nicht unmittelbar bevorsteht, selbst wenn alles nach Plan läuft.