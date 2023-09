Anzeige

Eine schwere Knieverletzung von Browns-Star Nick Chubb (27) hat den Montagabend in der NFL überschattet.

Der Running Back der Cleveland Browns musste bei der 22:26-Niederlage bei den Pittsburgh Steelers im zweiten Viertel vom Platz getragen werden, zuvor hatten ihn Safety Minkah Fitzpatrick und Linebacker Cole Holcomb zu Fall gebracht.

Browns Head Coach Kevin Stefanski sprach anschließend von einer "ernsthaften Knieverletzung", die für den viermaligen Pro-Bowler Chubb das Saisonaus bedeutet. Mit einer Rückkehr des 27-Jährigen in der laufenden Saison sei nicht mehr zu rechnen.

Insgesamt riss sich Chubb laut Medienberichten drei Bänder im linken Knie: Innenband, hinteres Kreuzband und Außenband. Bereits im Jahr 2015 hatte sich Chubb - damals noch am College in Georgia - eine schwerwiegende Verletzung an demselben Knie zugezogen.

Der Vorfall weckte auch Mitgefühl bei prominenten Beobachtern. "Verdammt", schrieb Basketball-Superstar LeBron James, ein bekennender Browns-Fan, bei Social Media: "Ich bete für den absolut Besten."