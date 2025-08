Huntley kann zum Problem werden

Das Problem? Was machen die Browns, wenn Huntley im Training abliefert? Immerhin ist der mittlerweile ein erfahrener Backup-Quarterback.

Zwischen 2021 und 2024 startete er 14 Mal in der NFL. Dabei hatte er mit seiner mobilen Spielweise auch durchaus gute Momente, 2022 erreichte er als Nachrücker sogar den Pro Bowl - auch wenn der Status "Pro Bowler" die Wahrnehmung in dem Fall etwas verzerrt.

Joe Flacco sollte vorerst als Starter gesetzt sein - dahinter ist aber alles offen. Klar ist aber auch, dass Cleveland nicht mit sechs Quarterbacks in die neue Saison gehen wird, bei den Roster Cuts wird es definitiv mindestens einen Spielmacher erwischen.

Aber wer soll das sein? Für Pickett haben die Browns immerhin einen Draft-Pick plus Dorian Thompson-Robinson abgegeben, für Gabriel und Sanders wurde ein Dritt- und ein Fünftrundenpick erst in diesem Draft investiert. Sollte Huntley also überzeugen, haben die Browns mit ihrem Quarterback-Roulette wichtiges Kapital in ihrem Rebuild einfach hergeschenkt.