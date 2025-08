Und weiter: "Ich möchte nicht, dass er kommt und mir bei ein paar Übungen zusieht und dann wie ein guter Vater jubelt. Nein, du kannst im Moment nicht stolz auf mich sein. Ich muss erst dahin kommen, wo ich hin will, und ich weiß, dass ich noch viel zu tun habe, um dorthin zu gelangen."

Aber der junge Playmaker erklärte auch, warum. "Ich sehe das aus meiner eigenen Perspektive: Ich möchte nicht, dass er mich jetzt besucht, weil ich erst dahin kommen möchte, wo ich hin will, und dann möchte ich, dass er mich sieht", sagte Sanders.

Nach seiner Stippvisite bei Buccaneers-Cornerback Shilo Sanders sagte der Head Coach des College -Teams der Colorado Buffaloes, dass Browns-Quarterback Shedeur Sanders seinen Vater nicht in Cleveland als Besucher haben wollte.

Rookie-Quarterback Shedeur Sanders erklärt, warum er nicht will, dass sein Vater Deion ihn im Training Camp der Cleveland Browns besucht.

Das Wichtigste in Kürze

Der 23-Jährige kämpft in einem prall gefüllten QB-Room in Cleveland derzeit um seine Rolle: "Ich möchte mich gerade voll und ganz auf das konzentrieren, was ich tue, und mich nicht ablenken lassen. Wir wissen, wie alle das auffassen würden, wenn mein Vater auftaucht und mich vom Team ablenkt. Es ist gleichzeitig ein Segen und ein Fluch."

Sanders befindet sich derzeit in einem Vierkampf um die Position des Starting Quarterbacks bei den Browns mit Routinier Joe Flacco, dem von den Philadelphia Eagles gekommenen Kenny Pickett und dem ebenfalls im diesjährigen Draft verpflichteten Dillon Gabriel.