Die Spekulationen um eine Rückkehr von Bill Belichick in die NFL reißen nicht ab. Nun deuten sich drei mögliche Optionen an.

Kommt es zu einem Comeback von Bill Belichick in der NFL?

Wie Insiderin Josina Anderson berichtet, soll innerhalb der NFL durchaus Interesse an einer Verpflichtung des früheren Super-Bowl-Champions bestehen.

"Laut einer Quelle aus der Liga haben zwei Teams in letzter Zeit zumindest unverbindlich Interesse an einem Gespräch mit Bill Belichick bekundet", schrieb Anderson in einem Post auf "X".

Der frühere Langzeit-Coach der New England Patriots, mit denen er sechsmal den Super Bowl gewann, ist aktuell Trainer an der University of North Carolina.

Allerdings verlief die Saison mit einer 4-8-Bilanz enttäuschend, sodass eine Rückkehr in die NFL zumindest eine Option sein könnte.

"Soweit ich weiß, hat Belichick in Atlanta, New York und Cleveland immer noch hochrangige Mitarbeiter, die ihm wohlgesonnen sind, während alle schwächelnden Teams zu dieser Jahreszeit die üblichen Evaluierungen durchlaufen", schreibt Anderson.

"Darüber hinaus habe ich erfahren, dass bis zu sieben weitere Teams einen möglichen Trainerwechsel beobachten (bei den Giants und Titans ist die Position noch offen), und dass derzeit drei bis vier weitere Teams einen Wechsel beim General Manager in Erwägung ziehen. Die Miami Dolphins haben bereits eine offene GM-Position."