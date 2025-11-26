Highlights der NFL auf Joyn
NFL: Bill Belichick vor Comeback? Drei Teams wären denkbar
Die Spekulationen um eine Rückkehr von Bill Belichick in die NFL reißen nicht ab. Nun deuten sich drei mögliche Optionen an.
Kommt es zu einem Comeback von Bill Belichick in der NFL?
Wie Insiderin Josina Anderson berichtet, soll innerhalb der NFL durchaus Interesse an einer Verpflichtung des früheren Super-Bowl-Champions bestehen.
"Laut einer Quelle aus der Liga haben zwei Teams in letzter Zeit zumindest unverbindlich Interesse an einem Gespräch mit Bill Belichick bekundet", schrieb Anderson in einem Post auf "X".
Der frühere Langzeit-Coach der New England Patriots, mit denen er sechsmal den Super Bowl gewann, ist aktuell Trainer an der University of North Carolina.
Allerdings verlief die Saison mit einer 4-8-Bilanz enttäuschend, sodass eine Rückkehr in die NFL zumindest eine Option sein könnte.
"Soweit ich weiß, hat Belichick in Atlanta, New York und Cleveland immer noch hochrangige Mitarbeiter, die ihm wohlgesonnen sind, während alle schwächelnden Teams zu dieser Jahreszeit die üblichen Evaluierungen durchlaufen", schreibt Anderson.
"Darüber hinaus habe ich erfahren, dass bis zu sieben weitere Teams einen möglichen Trainerwechsel beobachten (bei den Giants und Titans ist die Position noch offen), und dass derzeit drei bis vier weitere Teams einen Wechsel beim General Manager in Erwägung ziehen. Die Miami Dolphins haben bereits eine offene GM-Position."
NFL: Bill Belichick verhandelte mit den Falcons
Der 73-Jährige führte in der jüngeren Vergangenheit bereits Gespräche mit den Atlanta Falcons über eine mögliche Rückkehr in die NFL. Kürzlich erklärte Anderson, warum es damals nicht zu einer Einigung gekommen sei.
"Seine Wünsche und Präferenzen hinsichtlich der Arbeitsdynamik spielten dabei eine größere Rolle, als meines Erachtens diskutiert, öffentlich bekannt oder wirklich berücksichtigt wurde", führte die Insiderin aus, "nichtsdestotrotz genießt Belichick nach wie vor großen Respekt von zahlreichen Teambesitzern der Liga, und das ist letztendlich entscheidend".
Die New York Giants und Tennessee Titans stehen jeweils bei zwei Siegen und zwölf Niederlagen und haben gemeinsam mit den Las Vegas Raiders die schlechteste Bilanz in der NFL. Belichick hat Verbindungen nach New York, da er sich als Defensive Coordinator der Giants unter dem legendären Head Coach Bill Parcells einen Namen gemacht hat.
Sollte Belichick sich allerdings entscheiden, die Seitenlinie zu verlassen und einen General-Manager-Posten anzustreben, könnten die Dolphins nach der Entlassung des langjährigen GMs Chris Grier eine Option sein. Die Dolphins stehen bei einer Bilanz von 6-8 und sind aus dem Playoff-Rennen ausgeschieden, sodass ein Umbruch möglich sein könnte. Quarterback Tua Tagovailoa wurde vor Week 16 gebencht.
Ein Posten als GM könnte für die Franchise und für Belichick selbst eine interessante Option sein. Ob der 73-Jährige mit seiner knurrigen Art noch immer ein Team voller junger Spieler mitreißen kann, gilt zumindest als fraglich. Seine Football-Kompetenz hingegen ist unbestritten und käme als General Manager voll zur Geltung.