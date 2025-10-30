Die Dallas Cowboys stehen nach acht Wochen mit einer negativen Bilanz da. Das veranlasst Head Coach Brian Schottenheimer nun, überraschend deutliche Worte zu finden.

In den USA haben sie es nicht so gerne, wenn man flucht. Im TV wird das nach Möglichkeit zensiert. In der NFL kann das mitunter hohe Strafen nach sich ziehen.

Brian Schottenheimer, Head Coach der Dallas Cowboys, scheint das egal zu sein.

Nach der klaren 24:44-Niederlage gegen die Denver Broncos in Woche acht wird Schottenheimer am Mittwoch deutlich. Angesprochen auf die eigentlich starke Offense der Cowboys rutscht es dem 52-Jährigen raus: