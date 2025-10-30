NFL Week 9
NFL - Dallas-Cowboys-Coach Brian Schottenheimer wird deutlich: "Können sie sich in den Hintern schieben"
- Veröffentlicht: 30.10.2025
- 07:35 Uhr
- ran.de
Die Dallas Cowboys stehen nach acht Wochen mit einer negativen Bilanz da. Das veranlasst Head Coach Brian Schottenheimer nun, überraschend deutliche Worte zu finden.
In den USA haben sie es nicht so gerne, wenn man flucht. Im TV wird das nach Möglichkeit zensiert. In der NFL kann das mitunter hohe Strafen nach sich ziehen.
Brian Schottenheimer, Head Coach der Dallas Cowboys, scheint das egal zu sein.
Nach der klaren 24:44-Niederlage gegen die Denver Broncos in Woche acht wird Schottenheimer am Mittwoch deutlich. Angesprochen auf die eigentlich starke Offense der Cowboys rutscht es dem 52-Jährigen raus:
"Keiner von uns hat seinen Job gut genug gemacht. [...] Das ist die Realität. Unsere Bilanz ist, wie sie ist. Und das gilt nicht nur für die Verteidigung, sondern auch für die Offensive. Wir sind eine Footballmannschaft mit einer Bilanz von 3-4-1. Was mich betrifft, können Sie sich die Statistiken zur Offensive in den Arsch stecken. (Original: „You can take stats on offense and shove them up your ass as far as I’m concerned) Es ist, wie es ist. Wir wollen gewinnen", wird Schottenheimer unter anderem von der "Dallas Morning News" zitiert.
Cowboys mit starker Offense und schwacher Defense
Die Cowboys stellen aktuell die zweitstärkste Offensive der Liga. Allerdings kassiert die Franchise im Schnitt auch 404,6 Yards pro Spiel an Raumgewinn gegen sich. Lediglich die Defensive der Bengals ist noch schwächer (407,9 Yards).
In Woche 9 muss Dallas im Monday Night Game gegen die Arizona Cardinals ran, die aktuell mit einer Bilanz von 2-5 das viertschwächste Team der NFC sind.