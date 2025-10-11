Anzeige
NFL - Super Bowl Halftime Show 2026: Protest der Charlie-Kirk-Anhänger steht wohl auf der Kippe

  • Aktualisiert: 29.10.2025
  • 19:17 Uhr
  • Julian Erbs
Bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2026 in Santa Clara wird Latin-Rapper Bad Bunny auftreten. Die Ankündigung sorgt in den USA jedoch nicht nur für positive Reaktionen. Ob eine geplante Gegenveranstaltung wirklich stattfindet, ist unklar.

"Turning Point USA", die rechtsgerichtete Organisation, die vom verstorbenen Influencer Charlie Kirk gegründet wurde, kündigte an, im nächsten Jahr eine separate Halbzeitshow zum Super Bowl LX anzubieten.

"The All American Halftime Show" soll als Alternative zur regulären Halbzeitshow dienen, die am 8. Februar 2026 im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, von dem dreifachen Grammy-Gewinner Bad Bunny aufgeführt wird.

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Doch ob es dazu überhaupt kommt, ist inzwischen unsicherer denn je. Denn bislang ist offiziell weder bekannt, wo diese Show stattfinden wird, noch steht fest, welche Künstler auftreten werden und wer dieses Event überträgt.

Im Netz mehren sich daher schon Vermutungen, wonach die alternative Show ganz abgesagt werden könnte. "Turning Point USA denkt darüber nach, die Super Bowl Halftime Show abzusagen, weil sie auf wenig Interesse stößt  und noch kein rechts-konservativer Star gefunden wurde, der ein großes Publikum anspricht", heißt es beispielsweise auf "Trump Tracker".

Die rechtsgerichtete Organisation, die auch US-Präsident Donald Trump nahesteht, hat sich bislang nicht öffentlich zu den Spekulationen geäußert.

Der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny, der seit seinem musikalischen Debüt 2016 zu einem der weltweit populärsten Musiker avanciert ist, stößt bei einigen NFL-Fans nicht auf Begeisterung.

Aus diesem Grund stellt Turning Point USA eine Gruppe von Musikern für die Show zusammen, die Acts werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Bad Bunny verzichtet auf Tour-Auftritte in den USA

Auch Regierungsbeamte äußerten sich zu der spanischsprachigen Musik des puerto-ricanischen Künstlers sowie zu seinen jüngsten Äußerungen über das Auslassen der USA auf seiner letzten Tour aufgrund von Befürchtungen, dass seine Fans auf ICE-Beamte treffen könnten.

Kristi Noem, Ministerin für Heimatschutz, erklärte, dass Einwanderungsbehörden "überall" beim Super Bowl präsent sein würden, da ihrer Ansicht nach nur "gesetzestreue Amerikaner, die dieses Land lieben", das Spiel besuchen sollten.

House Speaker Mike Johnson bezeichnete die Ansetzung von Bad Bunny als "furchtbare Entscheidung" und schlug vor, dass Country-Sänger und Trump-Unterstützer Lee Greenwood ein "breiteres Publikum" anziehen würde. Selbst Trump nannte die Wahl von Bad Bunny "absolut lächerlich", obwohl er zugab: "Ich habe noch nie von ihm gehört."

Auf der Website für den bevorstehenden Auftritt können Fans ein Formular ausfüllen, um bestimmte Musikgenres für die Show vorzuschlagen. Die aufgeführten Optionen sind Alles auf Englisch, Americana, Classic Rock, Country, Hip-Hop, Pop und Worship (Gotteslob/Anbetung).

Auch interessant: Philadelphia Eagles: Dieser hässliche Football hat keine Siege verdient! Ein Kommentar

