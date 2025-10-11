Bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2026 in Santa Clara wird Latin-Rapper Bad Bunny auftreten. Die Ankündigung sorgt in den USA jedoch nicht nur für positive Reaktionen. Ob eine geplante Gegenveranstaltung wirklich stattfindet, ist unklar. "Turning Point USA", die rechtsgerichtete Organisation, die vom verstorbenen Influencer Charlie Kirk gegründet wurde, kündigte an, im nächsten Jahr eine separate Halbzeitshow zum Super Bowl LX anzubieten. "The All American Halftime Show" soll als Alternative zur regulären Halbzeitshow dienen, die am 8. Februar 2026 im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, von dem dreifachen Grammy-Gewinner Bad Bunny aufgeführt wird.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Doch ob es dazu überhaupt kommt, ist inzwischen unsicherer denn je. Denn bislang ist offiziell weder bekannt, wo diese Show stattfinden wird, noch steht fest, welche Künstler auftreten werden und wer dieses Event überträgt. Im Netz mehren sich daher schon Vermutungen, wonach die alternative Show ganz abgesagt werden könnte. "Turning Point USA denkt darüber nach, die Super Bowl Halftime Show abzusagen, weil sie auf wenig Interesse stößt und noch kein rechts-konservativer Star gefunden wurde, der ein großes Publikum anspricht", heißt es beispielsweise auf "Trump Tracker".

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Die rechtsgerichtete Organisation, die auch US-Präsident Donald Trump nahesteht, hat sich bislang nicht öffentlich zu den Spekulationen geäußert. Der puerto-ricanische Superstar Bad Bunny, der seit seinem musikalischen Debüt 2016 zu einem der weltweit populärsten Musiker avanciert ist, stößt bei einigen NFL-Fans nicht auf Begeisterung. Aus diesem Grund stellt Turning Point USA eine Gruppe von Musikern für die Show zusammen, die Acts werden jedoch zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen