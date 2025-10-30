NFL: Jakob Johnson vor Rückkehr in der Kader der Houston Texans

Nachdem Fullback Jakob Johnson nach Woche drei auf die Injured-Reserve-Liste gesetzt wurde, steht der Stuttgarter jetzt vor einer Rückkehr in den Kader. Die Houston Texans haben am Mittwoch eine erfreuliche Nachricht für deutsche Fans verkündet: Fullback Jakob Johnson steht vor einer Rückkehr von der Injured-Reserve-Liste. Wentz nimmt Vikings in Schutz: "Mich hat niemand gezwungen"

Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Texans haben das 21-Tage-Fenster gestartet. Johnson darf also wieder mittrainieren, muss aber innerhalb der nächsten drei Wochen zum aktiven Kader dazustoßen. Passiert das aus irgendeinem Grund nicht, ist Johnsons NFL-Saison automatisch beendet.

Jakob Johnson: Einsatz gegen Denver Broncos möglich Der Stuttgarter Johnson hatte in den ersten Wochen der Saison 2025 einen soliden Start hingelegt. Als Fullback kam er in den ersten beiden Spielen zum Einsatz, wo er vor allem in der Blocking-Rolle überzeugte und auch in den Special Teams aktiv war. Doch in Woche drei zog er sich eine Hamstring-Verletzung zu – eine Zerrung im Oberschenkelmuskel, die in der NFL oft häufig vorkommt und Spieler oft für mehrere Wochen außer Gefecht setzt.

