Die Indianapolis Colts sind weiter auf dem Erfolgsweg, die Dallas Cowboys hingegen verlieren gegen die Carolina Panthers. Die Miami Dolphins sehen gegen die Los Angeles Chargers wie der Sieger aus und verlieren dennoch. Aaron Rodgers und die Pittsburgh Steelers sind weiter auf Erfolgskurs. ran fasst die Spiele von Week 6 zusammen. von Oliver Jensen

Anzeige

Anzeige

Arizona Cardinals @ Indianapolis Colts 27:31 Die Arizona Cardinals mussten ohne ihren Starting-Quarterback antreten, weil Kyler Murray unter einer Fußverletzung leidet. Sein Vertreter Jacoby Brissett lieferte mit 320 Passing-Yards, zwei Touchdowns und einer Interception ein gutes Spiel ab, konnte die Niederlage allerdings nicht verhindern. Die formstarken Colts gelangten gleich bei ihrem ersten Drive in die Endzone. De'Von Achane fing einen Touchdown-Pass von Daniel Jones (212 YDS, 2 TD, 1 Rushing TD, 1 INT). Die Cardinals glichen durch einen Touchdown-Lauf von Bam Knight aus. Dann wurde es kurios: Jones warf eine Interception - der erste Turnover der Saison in einem Heimspiel der Colts. Allzu lange währte die Freude der Cardinals allerdings nicht. Nur zwei Plays später warf Brissett eine Interception. Jones vollendete den Drive mit einem Touchdown-Lauf. Mit einem 14:10 für die Colts ging es in die Pause. Auch in der zweiten Hälfte ergab sich ein offensiver Schlagabtausch. Viereinhalb Minuten vor Spielende gelangten die Colts durch einen Touchdown von Jonathan Taylor mit 31:27 in Führung. Die Cardinals schafften es zwar bis an die gegnerische 9-Yard-Linie, bekamen allerdings keinen Touchdown zustande und verloren das Spiel. Die Colts stehen bei einer Bilanz von fünf Siegen und einer Niederlage, die Cardinals bei 2-4. Cardinals @ Colts: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige

Anzeige

Los Angeles Chargers @ Miami Dolphins 29:27 Dramatische Schlussphase in Miami: Die kriselnden Dolphins gelangten erst 46 Sekunden vor Spielende mit 27:26 in Führung, indem Darren Waller einen Touchdown-Pass von Tua Tagovailoa fing. Dadurch hatten sie einen zwischenzeitlichen Rückstand von 13 Punkten aufgeholt. Doch die Chargers nutzten die verbleibende Zeit, um in die gegnerische Red Zone zu gelangen. Kicker Cameron Dicker verwandelte das Field Goal und schoss die Chargers zum Sieg. Tagovailoa kam auf 205 Yards und einen Touchdown-Pass, warf allerdings auch drei Interceptions. Chargers-Quarterback Justin Herbert verbuchte 264 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe. Chargers @ Dolphins: Die Statistiken zum Spiel

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

New England Patriots @ New Orleans Saints 25:19 Die New England Patriots haben ihren Erfolgslauf fortgesetzt und sich auf eine 4-2-Bilanz verbessert, hatten mit den kriselnden New Orleans Saints allerdings ihre Mühe. Die beiden Mannschaften lieferten sich in der ersten Hälfte ein Offensiv-Spektakel. Patriots-Quarterback Drake Maye (261 YDS) warf bereits vor der Pause drei Touchdown-Pässe. Die Saints bekamen in der ersten Spielhälfte einen Touchdown und drei Field Goals zustande. Dies sorgte für einen Pausenstand von 22:16 für die Patriots. Nach der Halbzeit flachte das Spiel ab. Beide Mannschaften bekamen nur noch jeweils ein Field Goal zustande. Spencer Rattler, der Quarterback der Saints, warf für 227 Yards. New Orleans steht nun bei einer 1-5-Bilanz. Patriots @ Saints: Die Statistiken zum Spiel

Cleveland Browns @ Pittsburgh Steelers 9:23 Über weite Phasen des Spiels sorgten lediglich die Kicker für Punkte. Erst Mitte des dritten Viertels ereignete sich der erste Touchdown, als Connor Heyward einen Touchdown-Pass von Aaron Rodgers (235 YDS, 2 TD) fing. Dadurch bauten die Steelers ihre Führung auf 16:3 aus. Nachdem die Browns erneut lediglich ein Field Goal zustande bekamen, erwiesen sich die Steelers mit einem weiteren Touchdown als effektiver. Diesmal war DK Metcalf die Anspielstation von Rodgers. Bei einem Zwischenstand von 23:6 war die Partie zu Beginn des vierten Viertels praktisch entschieden. Browns-Quarterback Dillon Gabriel verbuchte 221 Yards, warf allerdings auch viele ungenaue Pässe und hatte Glück, dass die Steelers-Verteidiger den Ball mehrmals nicht festhalten konnten. Die Steelers stehen durch den Sieg bei einer 4-1-Bilanz, die Browns bei 1-5. Browns @ Steelers: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige

Dallas Cowboys @ Carolina Panthers 27:30 Die Dallas Cowboys erlebten bei den Carolina Panthers ein Debakel. 27 Punkte genügten nicht für den Sieg, weil die Defense sich als Unsicherheitsfaktor erwies und alleine 216 Rushing-Yards zuließ. Panthers-Quarterback Bryce Young warf für 199 Yards, drei Touchdowns und eine Interception. Die Entscheidung fiel erst mit dem letzten Drive der Partie, als Kicker Ryan Fitzgerald ein Field Goal über 33 Yards verwandelte. Cowboys-Quarterback Dak Prescott lieferte mit 261 Passing-Yards und drei Touchdown-Pässen eigentlich ein gutes Spiel ab, bekam aber keine Unterstützung von dem Laufspiel - 31 Rushing-Yards waren viel zu wenig. Die Panthers verbesserten sich durch den zweiten Sieg in Folge auf eine 3-3-Bilanz, die Cowboys stehen bei 2-3-1. Cowboys @ Panthers: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige

Seattle Seahawks @ Jacksonville Jaguars 20:12 Die Jacksonville Jaguars, die erst am Montag die Kansas City Chiefs besiegten, kassierten eine knappe Heim-Niederlage gegen die Seattle Seahawks. Beide Mannschaften legten ihren Fokus auf das Passspiel. Seahawks-Quarterback Sam Darnold kam auf 295 Passing-Yards und zwei Touchdown-Pässe, Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence auf 258 Passing-Yards und ebenfalls zwei Touchdown-Pässe. Die Jaguars sorgten zu Beginn des Schlussviertels durch einen Touchdown-Pass von Lawrence auf Tim Patrick noch einmal für Spannung, konnten allerdings nicht mehr nachlegen. Beide Mannschaften stehen nun bei einer 4-2-Bilanz. Seahawks @ Jaguars: Die Statistiken zum Spiel

Anzeige