NFL

NFL - Los Angeles Rams: Puka Nacua muss gegen Baltimore Ravens verletzt raus

  • Aktualisiert: 12.10.2025
  • 22:31 Uhr
  • ran.de

Puka Nacua schien sich im Spiel seiner Los Angeles Rams gegen die Baltimore Ravens verletzt zu haben.

Die Los Angeles Rams standen kurzzeitig unter Schock: Puka Nacua wurde im Spiel gegen die Baltimore Ravens gestützt vom Spielfeld gebracht.

Der Star-Receiver wollte in der Endzone einen hohen Ball fangen und wurde dabei von Ravens-Cornerback Marlon Humphrey gedeckt. Beide Spieler sprangen hoch, doch keiner konnte den Ball für sich behaupten. Nacua landete unglücklich auf dem Boden und fasste sich sofort an den linken Knöchel.

Zwar stand er nach kurzer Zeit wieder auf, bewegte sich jedoch nur ein paar Schritte durch die Endzone, um sich dann wieder auf den Rasen zu setzen.

Rams bangen um Nacua: Verletzung gegen Ravens

Der Receiver musste von zwei Betreuern gestützt werden, als er in die Katakomben gebracht wurde. Die Diagnose steht noch aus. Ein längerer Ausfall war zumindest zu befürchten. Nach der Halftime gab es allerdings Entwarnung: Nacua kehrte zurück und meldete sich einsatzbereit.

Nacua fing in der laufenden Saison Pässe für 588 Yards und führt damit die NFL an. Ein Ausfall würde die Franchise schwer treffen.

