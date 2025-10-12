Das Verletzungspech der San Francisco 49ers setzt sich fort. Im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers erwischt es mit Fred Warner einen weiteren Superstar wohl schwer.

Die San Francisco 49ers sind in dieser Saison sehr verletzungsgeplagt.

Dieses Verletzungspech hat sich im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers weiter verschärft.

Der 28-jährige Linebacker Fred Warner zog sich offenbar eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zu.

Der Defense-Star musste mit einem Wagen vom Feld gefahren werden.