Anzeige
NFL

San Francisco 49ers: Fred Warner verletzt sich gegen Tampa Bay Buccaneers wohl schwer

  • Aktualisiert: 13.10.2025
  • 00:15 Uhr
  • Oliver Jensen

Das Verletzungspech der San Francisco 49ers setzt sich fort. Im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers erwischt es mit Fred Warner einen weiteren Superstar wohl schwer.

Die San Francisco 49ers sind in dieser Saison sehr verletzungsgeplagt.

Dieses Verletzungspech hat sich im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers weiter verschärft.

Der 28-jährige Linebacker Fred Warner zog sich offenbar eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zu.

Der Defense-Star musste mit einem Wagen vom Feld gefahren werden.

Anzeige
Anzeige

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige

Warner wurde 2018 in der dritten Runde gedraftet und ist seitdem ein zentraler Verteidiger seines Teams. Warner gilt als Anführer der Defensive, bekannt für viele Tackles, Interceptions und Sacks, und wurde mehrfach als All-Pro ausgezeichnet. Mit den 49ers erreichte er mehrere Male die Playoffs und spielte zwei Mal im Super Bowl.

Mehr News und Videos

NFL-Highlights: Smith-Njigba on fire! Monster-Perfomance gegen Jaguars

  • Video
  • 06:00 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Dowdle-Revanche! Mega-Leistung gegen Cowboys

  • Video
  • 05:44 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Vintage Aaron Rodgers! Browns bleiben blass

  • Video
  • 06:15 Min
  • Ab 0

NFL: Travis Hunter lässt sich kurz vor Kick-Off taufen

  • Video
  • 01:17 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Cardinals fordern Flagge bei entscheidendem Play

  • Video
  • 06:04 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Krimi in Miami! Chargers und Dolphins liefern Spektakel

  • Video
  • 05:39 Min
  • Ab 0

NFL-Highlights: Rams gnadenlos gegen überforderte Ravens

  • Video
  • 05:46 Min
  • Ab 0
Prescott
News

Desaster für Dallas, Seahawks und Patriots siegen

  • 12.10.2025
  • 23:12 Uhr
Puka Nacua
News

Rams: Sorgen um Puka Nacua

  • 12.10.2025
  • 22:31 Uhr
Jonathan Taylor beim entscheidenden Touchdown
News

NFL: Colts siegen vor Deutschland-Gastspiel weiter

  • 12.10.2025
  • 22:25 Uhr