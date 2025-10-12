NFL
San Francisco 49ers: Fred Warner verletzt sich gegen Tampa Bay Buccaneers wohl schwer
- Aktualisiert: 13.10.2025
- 00:15 Uhr
- Oliver Jensen
Das Verletzungspech der San Francisco 49ers setzt sich fort. Im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers erwischt es mit Fred Warner einen weiteren Superstar wohl schwer.
Die San Francisco 49ers sind in dieser Saison sehr verletzungsgeplagt.
Dieses Verletzungspech hat sich im Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers weiter verschärft.
Der 28-jährige Linebacker Fred Warner zog sich offenbar eine schwere Verletzung am Sprunggelenk zu.
Der Defense-Star musste mit einem Wagen vom Feld gefahren werden.
Externer Inhalt
Warner wurde 2018 in der dritten Runde gedraftet und ist seitdem ein zentraler Verteidiger seines Teams. Warner gilt als Anführer der Defensive, bekannt für viele Tackles, Interceptions und Sacks, und wurde mehrfach als All-Pro ausgezeichnet. Mit den 49ers erreichte er mehrere Male die Playoffs und spielte zwei Mal im Super Bowl.