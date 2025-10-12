Puka Nacua schien sich im Spiel seiner Los Angeles Rams gegen die Baltimore Ravens verletzt zu haben. Die Los Angeles Rams standen kurzzeitig unter Schock: Puka Nacua wurde im Spiel gegen die Baltimore Ravens gestützt vom Spielfeld gebracht. NFL Highlights auf Joyn Der Star-Receiver wollte in der Endzone einen hohen Ball fangen und wurde dabei von Ravens-Cornerback Marlon Humphrey gedeckt. Beide Spieler sprangen hoch, doch keiner konnte den Ball für sich behaupten. Nacua landete unglücklich auf dem Boden und fasste sich sofort an den linken Knöchel.

Zwar stand er nach kurzer Zeit wieder auf, bewegte sich jedoch nur ein paar Schritte durch die Endzone, um sich dann wieder auf den Rasen zu setzen.

