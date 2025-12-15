- Anzeige -
NFL: Pleite gegen Minnesota Vikings - Dallas Cowboys vergeigen letzte Playoff-Chance

  • Aktualisiert: 15.12.2025
  • 07:35 Uhr
  • ran.de

Die Dallas Cowboys unterliegen im Sunday Night Game von Woche 15 und müssen ihre Playoff-Hoffnungen praktisch begraben.

Bitterer Abend für die Dallas Cowboys. Im Sunday Night Game des 15. NFL-Spieltags hat America's Team zuhause mit 26:34 gegen die Minnesota Vikings verloren. Die Chancen, die Playoffs noch zu erreichen, sind damit auf ein mickriges Prozent gesunken.

Bedeutet konkret: Die Cowboys müssten ihre verbleibenden drei Spiele gewinnen, Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles wiederum müsste seine drei Partien verlieren. Nur so würde Dallas an Philly vorbeiziehen und könnte sich über den Divisionsieg für die Postseason qualifizieren.

Cowboys-Quarterback Dak Prescott warf zwar für 294 Yards, ein Touchdown sprang dabei allerdings nicht heraus. So liefen für Dallas Javonte Williams und Malik Davis jeweils aus einem Yard in die Endzone, zudem erzielte Kicker Brandon Aubrey vier Field Goals.

Die Vikings, für die bereits vor dem Kickoff feststand, dass sie aus dem Playoff-Rennen eliminiert sind, fuhren indes den zweiten Sieg in Folge ein.

Vikings feiern nächsten Sieg

Spielmacher J.J. McCarthy warf zwei Touchdown-Pässe auf seinen Receiver Jalen Nailor, zudem lief der Signal Caller selbst in die Endzone. Ein weiterer Run von C.J. Ham und zwei Field Goals sorgten schließlich für den Endstand.

"Es geht einfach darum, auf dem Erreichten aufzubauen und diesen Schwung mit ins nächste Jahr zu nehmen", sagte Nailor nach der Partie. "Wir konzentrieren uns immer nur auf das nächste Spiel, egal wie unsere Bilanz aussieht."

Die Vikings bekommen es in der nächsten Woche mit den New York Giants zu tun, die Cowboys müssen gegen die L.A. Chargers antreten.

