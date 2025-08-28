NFL - Detroit Lions: Ist eine Einigung mit Aidan Hutchinson in Sicht?

Aidan Hutchinson könnte von den Detroit Lions einen neuen Vertrag erhalten. Wie ist der Stand der Dinge?

Die Cincinnati Bengals haben vorgemacht, wie es nicht geht. Die ganze NFL-Offseason über war die ausstehende Vertragsverlängerung von Trey Hendrickson ein dominantes Thema. Dass der Defensive End bis zur jüngsten Einigung zudem in den Streik trat, könnte die Saison des Teams durchaus beeinflussen.

Auch die Dallas Cowboys haben ihren eigenen Vertragszoff mit Micah Parsons, der im Gegensatz zu den Bengals und Hendrickson noch nicht einmal ausgestanden ist. Eine Woche vor Saisonstart ist unklar, wie es mit dem Linebacker weitergeht.

Nun haben die Detroit Lions bei Aidan Hutchinson noch keine große Eile, doch klar ist, dass der 25-Jährige, 2022 an Nummer zwei im Draft ausgewählt, längst zu den Säulen des Teams zählt. Nach drei Jahren in der NFL kann er einen neuen Vertrag erhalten. Theoretisch zumindest.