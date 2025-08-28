NFL
NFL - Detroit Lions: Ist eine Einigung mit Aidan Hutchinson in Sicht?
- Veröffentlicht: 28.08.2025
- 18:44 Uhr
- Andreas Reiners
Aidan Hutchinson könnte von den Detroit Lions einen neuen Vertrag erhalten. Wie ist der Stand der Dinge?
Die Cincinnati Bengals haben vorgemacht, wie es nicht geht. Die ganze NFL-Offseason über war die ausstehende Vertragsverlängerung von Trey Hendrickson ein dominantes Thema. Dass der Defensive End bis zur jüngsten Einigung zudem in den Streik trat, könnte die Saison des Teams durchaus beeinflussen.
Auch die Dallas Cowboys haben ihren eigenen Vertragszoff mit Micah Parsons, der im Gegensatz zu den Bengals und Hendrickson noch nicht einmal ausgestanden ist. Eine Woche vor Saisonstart ist unklar, wie es mit dem Linebacker weitergeht.
- NFL-"Rivalries": Acht Teams zeigen Sondertrikots für Spiele gegen Rivalen
- Vikings-Rückkehr perfekt: Adam Thielen will an alte Glanzzeiten anknüpfen
Nun haben die Detroit Lions bei Aidan Hutchinson noch keine große Eile, doch klar ist, dass der 25-Jährige, 2022 an Nummer zwei im Draft ausgewählt, längst zu den Säulen des Teams zählt. Nach drei Jahren in der NFL kann er einen neuen Vertrag erhalten. Theoretisch zumindest.
Das Wichtigste in Kürze
Hutchinson und Lions: Wie geht es weiter?
In der Praxis tut sich aktuell sogar etwas. General Manager Brad Holmes bestätigte am Donnerstag, dass die Gespräche mit Hutchinsons Vertretern begonnen haben.
"Wir haben den Dialog eröffnet und werden sehen, wohin er führt", sagte Holmes laut der Detroit Free Press. "Aber was die Bedeutung betrifft, daran hat sich nichts geändert. Aidan ist sehr wichtig." Wichtig wäre es auch, schnell für klare Verhältnisse zu sorgen, denn die Vergangenheit hat oft genug gezeigt, dass solche Situationen gerne mal eine gefährliche Eigendynamik annehmen können.
Die Zahlen zeigen, dass ein Zahltag verdient wäre, denn Hutchinson sammelte in den drei Saisons bislang 9,5, 11,5 und 7,5 Sacks. Dabei absolvierte der Teamkollege von Amon-Ra St. Brown 2024 wegen eines Schienbeinbruchs sogar nur fünf Spiele.
Andere Zahlen zeigen wiederum Hutchinson, dass der Zeitpunkt für einen neuen Vertrag kein schlechter ist. Pittsburghs T.J. Watt sorgte im Sommer mit seinem neuen Arbeitspapier, das ihm pro Jahr 41 Millionen Dollar einbringt, für eine neue Bestmarke für Pass Rusher.
Hutchinson verzichtet noch auf markige Worte, Anfang August erklärte er lediglich, dass er sich bei den Verhandlungen bewusst "raushält".