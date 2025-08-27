NFL: Vikings-Rückkehr perfekt: Franchise-Legende will in Minnesota an alte Glanzzeiten anknüpfen

Die Minnesota Vikings holen eine Franchise-Ikone zurück. Via Trade kommt Wide Receiver Adam Thielen von den Carolina Panthers.

Es hatte sich zuletzt bereits angedeutet, nun ist es perfekt: Wide Receiver Adam Thielen kehrt zu den Minnesota Vikings zurück.

Wie mehrere führende NFL-Medien übereinstimmend berichten, einigten sich die Vikings mit den Carolina Panthers auf einen Trade. Demnach umfasst der Deal neben dem Passempfänger auch einen Picktausch zwischen den Teams.

So erhalten die Vikings zusätzlich zu Thielen auch einen Conditional-Siebtrunden-Pick 2026 und einen Fünftrundenpick 2027. Die Panthers bekommen im Gegenzug einen Fünftrundenpick 2026 und einen Viertrundenpick 2027.