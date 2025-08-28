Anzeige
NFL

NFL-"Rivalries": Acht Teams stellen Sondertrikots für Spiele gegen Rivalen vor

  • Aktualisiert: 30.08.2025
  • 17:22 Uhr
  • Andreas Reiners

Acht Teams bestreiten 2025 Heimspiele gegen Rivalen in besonderen Trikots. Die Jerseys wurden am Donnerstag erstmals gezeigt.

Acht NFL-Teams haben am Donnerstag die Katze aus dem Sack gelassen: Die Franchises zeigen erstmals ihre "Rivalries"-Trikots für die anstehende Saison 2025.

"Die Designs orientieren sich stark an den Traditionen sowie Einflüssen, die für jedes Team charakteristisch sind und stellen ein authentisches Gemeinschaftsgefühl dar, das Athleten und Fans wie nie zuvor miteinander verbindet", heißt es in einer Pressemitteilung der NFL: "Die Trikots spiegeln die lokalen Traditionen der jeweiligen Teams wider und schaffen mit ihren einzigartigen Designs eine besondere Verbindung zwischen den Fans sowie den einzelnen Städten und Teams."

"Rivalries" nennt sich das Programm mit den neuen Jerseys und spezieller Fanausrüstung von Nike und der NFL, das Rivalry-Spiele der NFL in den nächsten vier Saisons aufwerten soll.

Die erste Gruppe teilnehmender Teams umfasst 2025 die AFC East (Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots und New York Jets) und die NFC West (Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers und Seattle Seahawks).

Den Anfang machen die Arizona Cardinals am 25. September: Dann empfängt das Team die Seattle Seahawks im Rahmen von "Thursday Night Football" im State Farm Stadium.

Die Cardinals treten gegen Seattle in einem Trikot an, das laut dem Team die Härte der Wüste widerspiegeln soll: die Körner eines Sandsturms, dazu die Farben Beige, Rot und Kupfer. Auf dem Jersey ist die Staatsflagge zu sehen, eingefasst in die Umrisse von Arizona. Den Helm gibt es im sandgestrahlten Matt-Look, verziert mit einem 3D-Logo des Cardinal-Kopfes, dessen Schnabel in Kupfer glänzt.

2025 markiert aber nur den Anfang. Die Teams aus der AFC South und NFC North werden ihre Rivalries-Trikots 2026 präsentieren, gefolgt von den Teams der NFC East und AFC West 2027.

Die Teams der AFC North und NFC South folgen dann 2028. Nach ihrem Debüt auf dem Spielfeld werden die Rivalries-Trikots drei Jahre lang, zusätzlich zu den bestehenden Ausweichtrikots, in die Trikotreihe des jeweiligen Teams aufgenommen.

NFL-Rivalries: Die Spiele 2025 in der Übersicht

Arizona Cardinals: 25. September vs. Seattle Seahawks

Miami Dolphins: 29. September vs. New York Jets

Buffalo Bills: 5. Oktober vs. New England Patriots

New England Patriots: 13. November vs. New York Jets

Los Angeles Rams: 16. November vs. Seattle Seahawks

New York Jets: 7. Dezember vs. Miami Dolphins

Seattle Seahawks: 18. Dezember vs. Los Angeles Rams

San Francisco 49ers: 4. Januar 2026 vs. Seattle Seahawks

