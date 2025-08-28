NFL-"Rivalries": Acht Teams stellen Sondertrikots für Spiele gegen Rivalen vor

Acht Teams bestreiten 2025 Heimspiele gegen Rivalen in besonderen Trikots. Die Jerseys wurden am Donnerstag erstmals gezeigt.

Acht NFL-Teams haben am Donnerstag die Katze aus dem Sack gelassen: Die Franchises zeigen erstmals ihre "Rivalries"-Trikots für die anstehende Saison 2025.

"Die Designs orientieren sich stark an den Traditionen sowie Einflüssen, die für jedes Team charakteristisch sind und stellen ein authentisches Gemeinschaftsgefühl dar, das Athleten und Fans wie nie zuvor miteinander verbindet", heißt es in einer Pressemitteilung der NFL: "Die Trikots spiegeln die lokalen Traditionen der jeweiligen Teams wider und schaffen mit ihren einzigartigen Designs eine besondere Verbindung zwischen den Fans sowie den einzelnen Städten und Teams."

"Rivalries" nennt sich das Programm mit den neuen Jerseys und spezieller Fanausrüstung von Nike und der NFL, das Rivalry-Spiele der NFL in den nächsten vier Saisons aufwerten soll.

Die erste Gruppe teilnehmender Teams umfasst 2025 die AFC East (Buffalo Bills, Miami Dolphins, New England Patriots und New York Jets) und die NFC West (Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, San Francisco 49ers und Seattle Seahawks).