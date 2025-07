Die Dallas Cowboys haben den nächsten Offensivspieler langfristig an die Franchise gebunden. Tight End Jake Ferguson unterschrieb einen neuen Vertrag.

Während Pass Rusher Micah Parsons weiter auf seinen Zahltag warten muss, haben die Dallas Cowboys an anderer Stelle Nägel mit Köpfen gemacht. Tight End Jake Ferguson wurde langfristig an die Franchise gebunden.

Übereinstimmenden Berichten zufolge erhielt der 26-Jährige einen Vierjahresvertrag über 52 Millionen Dollar. Darin enthalten ist demnach ein Signing Bonus in Höhe von 12 Millionen Dollar, die Garantien belaufen sich insgesamt auf 30 Millionen Dollar.

Ferguson war 2022 in der vierten Draft-Runde gepickt worden und geht in das letzte Jahr seines Rookievertrages. Nach einem eher unauffälligen ersten Jahr in der NFL startete er in seiner zweiten Saison so richtig durch.