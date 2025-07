Bei den Dallas Cowboys geht die Saga rund um Micah Parsons weiter. Unterstützungsrufe der Anhänger beeindrucken Owner Jones dabei wenig.

Die Saga rund um Topstar Micah Parsons bei den Dallas Cowboys geht weiter. Als Owner Jerry Jones am Samstag vor einer Trainingseinheit zu den anwesenden Zuschauern sprach, riefen einigen Fans: "Bezahlt Micah!"

Am Sonntag bezog der Eigentümer dann vor Journalisten zu den Rufen der Anhänger Stellung. "Ich habe es leise gehört, aber nicht so laut wie vergangenes Jahr, als sie 'Bezahlt Lamb' gerufen haben", so der Milliardär.

Und weiter: "Das war nur ein leises Geräusch im Vergleich zu dem, wie sie vergangenes Jahr 'Bezahlt Lamb' gerufen haben. Wer auch immer vor Ort ist: Man kann sich darauf verlassen, dass das ein paar Leute rufen werden. Bei Lamb war es ein richtig lauter Schlachtruf."

Ende August vergangenen Jahres wurde der Wide Receiver mit einem Vertrag über vier Jahre und 136 Millionen US-Dollar ausgestattet. Parsons strebt derweil wohl einen ähnlichen Rekord-Deal an wie Steelers-Star T.J. Watt, der für drei Jahre 123 Millionen Dollar bekommt und damit zum bestbezahlten Spieler der Liga wurde, der kein Quarterback ist.