Jackson: "Davante ist unglücklich"

Jackson, der 2021 kurz für die Raiders spielte, trat Ende August in der Sendung "The Herd with Colin Cowherd" auf und wurde nach Adams gefragt, dessen Szenen in der Netflix-Serie "Receiver" oft einen frustrierten Spieler zeigten.

Jackson kritisierte die Quarterback-Situation bei den Raiders. "Mit Gardner Minshew wird es schwer, er ist nicht der Quarterback, den sie haben wollen."

Jackson meinte, er wisse, wie der Gemütszustand von Adams aussehe. "Es ist schwierig, denn Davante und ich haben uns öfters unterhalten", sagte Jackson. "Ich will nicht der Typ sein, der sagt: 'Oh, DJax hat dies und das gesagt'. Aber Davante ist unglücklich."