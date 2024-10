NFL - Davante Adams enthüllt: Darum war ein Trade zu den Kansas City Chiefs keine Option

"Darüber wurde auch spekuliert. Ich will jetzt nichts Verrücktes sagen, aber die Chiefs waren nicht auf der Liste", so Adams weiter.

In der Sendung "Up & Adams" offenbarte er auch, wer nicht auf seiner Wunschliste steht. "Negativ", sagte er auf die Frage nach den Kansas City Chiefs.

Sie standen neben den Buffalo Bills und den New Orleans Saints auf einer Liste, "die ich dem General Manager gegeben habe", erklärte der 31-Jährige bei "FanDuel TV".

Die Chiefs hätten nach den Verletzungen von Rashee Rice und Marquise Brown durchaus Bedarf auf der Position des Wide Receivers.

Doch abgesehen davon, dass die Raiders ihren Star-Receiver eher ungern an einen ihrer größten Rivalen abgeben wollten, seien die Jets von Beginn an die beste Option gewesen, so Adams.