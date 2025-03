Jahrelang war David Andrews bei den New England Patriots als Center gesetzt. Die Entlassung in der laufenden Offseason hat den Routinier schockiert.

von Malte Ahrens

2015 wurde David Andrews als ungedrafteter Free Agent von den New England Patriots verpflichtet.

Seitdem machte er 131 Spiele und gewann zwei Super Bowls an der Seite von Tom Brady. Mehr werden es jedoch nicht werden.

In seinem eigenen Podcast "Quick Snap Podcast" sprach der Center nun über die unerwartete Entlassung in der Offseason und wie "schockiert" er darüber war, kein Teil des Teams in Mike Vrabels erster Saison als Chef-Trainer zu sein.

Der 32-Jährige betonte, dass er gewusst habe, dass seine Zeit aufgrund seiner langwierigen Schulterverletzung in der vergangenen Saison in Foxborough vorbei gehen könnte. Gerechnet hat er damit trotzdem nicht: "Ich war etwas geschockt und dachte, dass ich einen gewissen Wert zum Team beitragen konnte."