NFL: Demütigung für Aaron Rodgers, Blamage für Indianapolis Colts

Die Indianapolis Colts haben ihre letzte Chance auf eine Playoff-Teilnahme ausgerechnet gegen die zuvor erfolglosen New York Giants verspielt. Aaron Rodgers hingegen erlebt bei den New York Jets einen weiteren Tiefpunkt.

Josh Allen (182 YDS, 2 TD) erlief den ersten Touchdown des Spiels für die Bills. Im zweiten Quarter wurde Rodgers in der eigenen Endzone von AJ Epenesa gesackt, sodass Buffalo ein Safety zugeschrieben bekam. Der darauffolgende Drive wurde auch noch für ein Field Goal genutzt, sodass die Bills mit einem 12:0 in die Halftime gingen.

Indianapolis Colts @ New York Giants 33:45

Die Indianapolis Colts benötigten einen Sieg, um eine theoretische Chance auf die Playoffs aufrecht zu erhalten. Doch sie verloren ausgerechnet bei den New York Giants, die zuvor zehn Spiele in Folge verloren hatten. Quarterback Joe Flacco vertrat bei den Colts den verletzten Anthony Richardson und warf für 330 Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Giats-Quarterback Drew Lock drehte mit 309 Yards und vier Touchdowns auf.

Die Offense der Giants agierte ungewohnt effektiv und schloss drei Drives in Serie jeweils mit einem Touchdown ab. Die Colts antworteten lediglich mit zwei Field Goals, ehe Jonathan Taylor 20 Sekunden vor der Halftime erstmals in die Endzone gelang. Mit einem 21:13 für die Giants ging es in die Halftime.

Im dritten Viertel legte Ihmir Smith-Marsette mit einem 100 Yard-Kickoff-Return-Touchdown los - 28:13 für die Giants. Taylor brachte die Colts daraufhin mit seinem zweiten Touchdown-Lauf wieder bis auf acht Punkte heran. Im Schlussviertel fing

Alec Pierce einen Touchdown-Pass von Flacco, doch die Two-Point-Conversion misslang, sodass die Giants noch immer mit 28:26 vorne lagen.

Es ging Schlag auf Schlag: TD-Pass von Lock auf Malik Nabers für die Giants, TD-Pass von Flacco auf Michael Pittman für die Colts, dann lief Lock für New York selber in die Endzone - 42:33 für New York. Flacco unterlief im folgenden Drive eine Interception, sodass die Giants die Führung per Field Goal ausbauen konnten. Als Flacco im darauffolgenden Drive auch noch ein Fumble unterlief, war das Spiel zugunsten der Giants entschieden.

Die Colts stehen nun bei einer 7:9-Bilanz, die Giants bei einer 3:13-Bilanz.

Colts - Giants: Die Statistik zum Spiel