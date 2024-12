Die Miami Dolphins dürfen nach dem Sieg gegen die Cleveland Browns weiterhin von den Playoffs träumen. Die Minnesota Vikings gewinnen das Top-Spiel gegen die Green Bay Packers. Aaron Rodgers hingegen erlebt bei den New York Jets einen weiteren Tiefpunkt. von Oliver Jensen,

Miami Dolphins @ Cleveland Browns 20:3 Die Miami Dolphins haben mit dem Sieg bei den Cleveland Browns die Chance auf die Playoffs aufrechterhalten. Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa war aufgrund einer Hüftverletzung nicht einsatzbereit und wurde durch Tyler Huntley vertreten. Dieser warf für 225 Yards sowie einen Touchdown und lief einmal selbst in die Endzone. Browns-Passgeber Dorian Thompson-Robinson kam auf 170 Passing-Yards und eine Interception. Das Spiel war in der ersten Hälfte von den Defensiven beider Mannschaften geprägt. Lediglich die Kicker sorgten bis zur Halftime für Punkte. Für die Dolphins verwandelte Jason Sanders zwei Field Goals. Dustin Hopkins brachte im Dienste der Browns ein Field Goal zustande, sodass es mit einem 6:3 für Miami in die Pause ging. Früh im dritten Spielabschnitt gelang der erste Touchdown, als Huntley selber in die Endzone lief - 13:3 für Miami. Die Browns standen zu Beginn des Schlussviertels an der gegnerischen 4-Yard-Linie und spielten sogar den vierten Versuch aus, blieben allerdings erfolglos. Überhaupt wählten die Browns ein riskantes Playcalling. Rund vier Minuten vor Ende spielten sie sogar an der eigenen 18-Yard-Linie den vierten Versuch aus, bekamen kein First Down zustande und verschafften den Dolphins eine ideale Feldposition. Die logische Folge war ein Touchdown-Pass von Huntley auf Jonnu Smith. Mit 20:3 war die Partie entschieden. Die Dolphins stehen bei einer Bilanz mit acht Siegen und acht Niederlagen. Sie müssen am kommenden Sonntag gegen die New York Jets gewinnen und zudem auf eine Niederlage der Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs hoffen, um die Playoffs erreichen zu können. Allerdings droht eine Wettbewerbsverzerrung durch die Chiefs. Die Browns stehen bei einer 3:13-Bilanz. Dolphins - Browns: Die Statistik zum Spiel

Green Bay Packers @ Minnesota Vikings 25:27 Die Minnesota Vikings gewannen gegen die Green Bay Packers, hätten aber in der Schlussphase fast noch eine 17-Punkte-Führung verspielt. Vikings-Quarterback Sam Darnold warf für 377 Yards, drei Touchdowns und eine Interception. Packers-Quarterback Jordan Love kam nur auf 185 Passing-Yards und einen Touchdown-Pass. Im ersten Quarter sorgte lediglich Packers-Kicker Brandon McManu mit einem Field Goal für Punkte. Im zweiten Quarter sind die Vikings effektiver gewesen. Sam Darnold warf einen Touchdown-Pass über 31 Yards auf Jalen Nailor. Kicker Will Reichard legte mit zwei Field Goals nach - erst über 35 Yards, dann über 50 Yards. Dadurch ging Minnesota mit einer 13:3-Führung in die Halftime. Im ersten Drive des dritten Quarters bauten die Vikings die Führung aus, indem Darnold einen Touchdown-Pass über 18 Yards auf Jordan Addison warf - 20:3 für Minnesota. Doch ausgerechnet Darnold brachte die Packers zurück ins Spiel, indem er in der eigenen Hälfte eine Interception warf. Die Packers nutzten die gute Feldposition für einen Touchdown-Lauf von Josh Jacobs. Doch die Freude währte nicht lang: Cam Ake fing einen Touchdown-Pass von Darnold, sodass die Vikings wieder auf 27:10 davonzogen. Die Packers ließen sich allerdings nicht abschütteln. Emanuel Wilson lief gut sechs Minuten vor Spielende in die Endzone. Auch die darauffolgende Two-Point Conversion gelang, sodass Green Bay auf 18:27 herankam. Als nur noch gut zwei Minuten zu spielen waren, fing Malik Heath einen Touchdown-Pass von Jordan Love. Dadurch waren die Packers bis auf zwei Punkte an den Vikings dran. Minnesota gab den Ball im folgenden Drive allerdings nicht wieder her und ließ die Uhr herunterlaufen. Die Vikings stehen bei einer 14:2-Bilanz, die Packers bei 11:5. Packers - Vikings: Die Statistik zum Spiel

New York Jets @ Buffalo Bills 14:40 Aaron Rodgers hat bei den New York Jets einen weiteren Tiefpunkt erlebt. Er kassierte eine desaströse Niederlage bei den Buffalo Bills und wurde schlussendlich aus dem Spiel genommen. Josh Allen (182 YDS, 2 TD) erlief den ersten Touchdown des Spiels für die Bills. Im zweiten Quarter wurde Rodgers in der eigenen Endzone von AJ Epenesa gesackt, sodass Buffalo ein Safety zugeschrieben bekam. Der darauffolgende Drive wurde auch noch für ein Field Goal genutzt, sodass die Bills mit einem 12:0 in die Halftime gingen. Während die Offense der Jets weiterhin punktlos blieb, spielten sich die Bills in einen Rausch: Touchdown-Pass von Allen auf Amari Cooper, Touchdown-Lauf von James Cook, Touchdown-Pass auf Keon Coleman - 33:0 für die Bills. Buffalo brachte sogar Backup Mitchell Trubisky ins Spiel, der das Offensiv-Feuerwerk mit einem 69-Yard-Touchdown-Pass auf Tyrell Shavers fortsetzte. Nachdem Rodgers 12 von 18 Pässe für lediglich 112 Yards an den Mann gebracht und zwei Interceptions geworfen hatte, wurde er für Tyrod Taylor gebenched. Die Demütigung für Rodgers wurde noch größer, als ausgerechnet der Backup zwei Touchdown-Pässe warf. Nebenbei stellte Rodgers in dieser Partie auch noch einen NFL-Rekord auf, den niemand haben wollte: Er kassierte den 568. Sack in der NFL und steht in diesem Ranking nun auf Platz 1. Die Jets haben sechs der vergangenen sieben Spiele verloren und stehen bei einer 4:12-Bilanz. Die Bills bei einer 13:3-Bilanz. Jets - Bills: Die Statistik zum Spiel

Indianapolis Colts @ New York Giants 33:45 Die Indianapolis Colts benötigten einen Sieg, um eine theoretische Chance auf die Playoffs aufrecht zu erhalten. Doch sie verloren ausgerechnet bei den New York Giants, die zuvor zehn Spiele in Folge verloren hatten. Quarterback Joe Flacco vertrat bei den Colts den verletzten Anthony Richardson und warf für 330 Yards, zwei Touchdowns und zwei Interceptions. Giants-Quarterback Drew Lock drehte mit 309 Yards und vier Touchdowns auf. Die Offense der Giants agierte ungewohnt effektiv und schloss drei Drives in Serie jeweils mit einem Touchdown ab. Die Colts antworteten lediglich mit zwei Field Goals, ehe Jonathan Taylor 20 Sekunden vor der Halftime erstmals in die Endzone gelang. Mit einem 21:13 für die Giants ging es in die Halftime. Im dritten Viertel legte Ihmir Smith-Marsette mit einem 100 Yard-Kickoff-Return-Touchdown los - 28:13 für die Giants. Taylor brachte die Colts daraufhin mit seinem zweiten Touchdown-Lauf wieder bis auf acht Punkte heran. Im Schlussviertel fing

Alec Pierce einen Touchdown-Pass von Flacco, doch die Two-Point-Conversion misslang, sodass die Giants noch immer mit 28:26 vorne lagen. Es ging Schlag auf Schlag: TD-Pass von Lock auf Malik Nabers für die Giants, TD-Pass von Flacco auf Michael Pittman für die Colts, dann lief Lock für New York selber in die Endzone - 42:33 für New York. Flacco unterlief im folgenden Drive eine Interception, sodass die Giants die Führung per Field Goal ausbauen konnten. Als Flacco im darauffolgenden Drive auch noch ein Fumble unterlief, war das Spiel zugunsten der Giants entschieden. Die Colts stehen nun bei einer 7:9-Bilanz, die Giants bei einer 3:13-Bilanz. Colts - Giants: Die Statistik zum Spiel NFL-Highlights: VERRÜCKT! Giants können noch gewinnen | Ran

Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles 7:41 Die Philadelphia Eagles haben sich mit dem Heimsieg gegen die Dallas Cowboys den Divisionssieg gesichert. Sie verbesserten ihre Bilanz auf 13:3, während die Cowboys bei einer 7:9-Bilanz stehen. Eagles-Running-Back Saquon Barkley lief für 167 Yard und durchbrach als neunter Spieler der NFL-Geschichte die Marke von 2000-Rushing-Yards. Die Cowboys erwischten einen denkbar schlechten Beginn, weil Quarterback Cooper Rush (147 YDS, 1 TD, 2 INT) gleich im ersten Drive eine Pick Six warf. C.J. Gardner-Johnson trug die Interception über 69 Yards zurück in die Endzone. Immerhin ließ sich Rush dadurch nicht verunsichern. Den folgenden Drive schloss er mit einem Touchdown-Pass auf Jalen Tolbert ab. Im zweiten Quarter übernahmen die Eagles die Spielkontrolle. Erst warf Kenny Pickett (143 YDS, 1 TD), der den verletzten Jalen Hurts (Gehirnerschütterung) vertrat, einen Touchdown-Pass auf DeVonta Smith. Später lief er selber in die Endzone. Mit einem 24:7 für Philadelphia ging es in die Pause. Im dritten Quarter erlitt Pickett einen Hit und wurde verletzungsbedingt aus dem Spiel genommen. Der 3. Quarterback Tanner McKee (54 YDS, 2 TD) kam ins Spiel und warf direkt den ersten Touchdown-Pass seiner Karriere auf A.J. Brown. Bei einem Zwischenstand von 34:7 war das Spiel praktisch entschieden. Cowboys - Eagles: Die Statistik zum Spiel NFL-Highlights: Barkley rennt Cowboys in Grund und Boden | Ran

Carolina Panthers @ Tampa Bay Buccaneers 14:48 Die Tampa Bay Buccaneers haben die Divisions-Führung mit einem Heimsieg gegen die Carolina Panthers aufrechterhalten. Quarterback Baker Mayfield lieferte ein phänomenales Spiel ab, indem er 27 seiner 32 Pässe für 359 Yards und fünf Touchdowns an den Mann brachte. Die beiden Teams lieferten sich bereits vor der Halftime ein Offensiv-Feuerwerk. Die Buccaneers bekamen drei Touchdowns - darunter zwei Touchdown-Pässe von Mayfield auf Mike Evans - sowie zwei Field Gols zustande. Auf Seiten der Panthers warf Bryce Young (203 YDS, 2 TD) zwei Touchdown-Pässe auf Adam Thielen. Zur Halftime stand es somit 27:14 für die Buccaneers. Nach der Pause wurde der Vorsprung mit drei Touchdowns auf 48:14 ausgebaut. Die Buccaneers stehen bei einer 9:7-Bilanz, die Panthers bei einer 4:12-Bilanz. Panthers - Buccaneers: Die Statistik zum Spiel

Tennessee Titans @ Jacksonville Jaguars 13:20 In einem Spiel zweier bislang schwacher Mannschaften, die mit einer Bilanz von drei Siegen und zwölf Niederlagen in diese Partie gingen, hatten die Jaguars das bessere Ende für sich. Lediglich die Jaguars gelangten in der ersten Hälfte in die Endzone, als Parker Washington einen Touchdown-Pass von Mac Jones (174 YDS, 2 TD, O INT) fing. Ansonsten sorgten lediglich die Kicker für Punkte und somit für einen Halftime-Stand von 13:3 für Jacksonville. Im dritten Spielabschnitt warf Titans-QB Mason Rudolph (193 YDS, 1 TD, 1 INT) einen Touchdown-Pass auf Nick Vannett und verkürzte den Rückstand auf 10:13. Doch die Hoffnung auf ein Comeback währte nicht lang. Mit einem weiteren Touchdown-Pass von Jones, diesmal auf Brian Thomas, zogen die Jaguars wieder davon und machten den Sieg perfekt. Titans - Jaguars: : Die Statistik zum Spiel NFL-Highlights: Mega-Catch hilft Jaguars zum Sieg | Ran

Las Vegas Raiders @ New Orleans Saints 25:10 Aidan O'Connell führte die Las Vegas Raiders zum Auswärtssieg bei den New Orleans Saints und warf für 242 Yards sowie zwei Touchdowns. Spencer Rattler, der Passgeber der Saints, kam auf 218 Passing-Yards, einen Touchdown-Pass und zwei Interceptions. Ein Faktor war das Laufspiel der Raiders, das mit 156 Yards Raumgewinn deutlich effektiver war als das Laufspiel der Saints mit 88 Yards. Raiders-Tight-End Brock Bowers stellte zudem zwei neue Rekorde auf. Die Raiders stehen bei einer 4:12-Bilanz, die Saints bei 5:11. Raiders - Saints: : Die Statistik zum Spiel NFL-Highlights: Bowers mit Doppel-Rekord bei Raiders-Sieg | Ran

