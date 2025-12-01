American Football
NFL: Denver Broncos setzen Siegesserie fort - Overtime-Erfolg bei den Washington Commanders
- Veröffentlicht: 01.12.2025
- 06:22 Uhr
- Chris Lugert
Die Denver Broncos melden sich mit dem nächsten Sieg aus ihrer Bye Week zurück. Bei den Washington Commanders wurde es jedoch enger als von vielen erwartet.
Die Denver Broncos haben ihre Siegesserie in der NFL auch nach ihrer Bye Week fortgesetzt. Das Team um Quarterback Bo Nix gewann im Sunday Night Game von Week 13 bei den Washington Commanders in einem Thriller mit 27:26 nach Overtime und feierte den neunten Sieg in Folge.
Nach einem Duell auf Augenhöhe entschied eine gescheiterte Two-Point-Conversion der Commanders in der Verlängerung das Spiel. Die Broncos waren zuvor in Overtime durch Running Back RJ Harvey in Führung gegangen, Washington konterte mit einem Touchdown-Pass von Marcus Mariota auf Terry McLaurin.
Statt auf das Unentschieden zu gehen, setzte Head Coach Dan Quinn alles auf eine Karte und wollte mit zwei Punkten den Sieg perfekt machen. Der Pass von Mariota wurde jedoch von Pass Rusher Nik Bonitto abgewehrt.
VIDEO: 2-Point Conversion statt PAT - Mariota riskiert alles
Damit stehen die Broncos 10-2 und verteidigten in der AFC West ihren Vorsprung von zwei Siegen gegenüber den Los Angeles Chargers, die zuvor einen mühelosen Heimerfolg gegen die Las Vegas Raiders gefeiert hatten. Der Abstand auf die Kansas City Chiefs beträgt nach deren Niederlage an Thanksgiving bei den Dallas Cowboys sogar bereits nahezu uneinholbare vier Siege.
Broncos straucheln im Laufspiel
Im Duell beim Hauptstadtteam hatte Denver vor allem im Laufspiel große Probleme, nur 87 Yards brachten die Broncos ohne den verletzten J.K. Dobbins zustande. Immerhin lief Harvey zweimal aus kurzer Distanz in die Endzone.
Umso wichtiger war Quarterback Bo Nix, der 321 Passing Yards und einen Touchdown auflegte, sich aber auch eine Interception leistete. Tight End Evan Engram war mit 79 Yards der auffälligste Receiver bei den Broncos, der Großteil kam in Overtime durch ein Big Play kurz vor dem Touchdown zustande. Den einzigen Receiving Touchdown von Denver fing Courtland Sutton.
Bei den Commanders zeigte Mariota, der erneut den verletzten Jayden Daniels vertrat, eine gute Leistung. Der Routinier warf zwei Touchdowns bei einer Interception für 294 Yards, zudem war er mit 55 Rushing Yards auch am Boden der beste Spieler seines Teams. Wide Receiver McLaurin meldete sich nach mehr als einem Monat Verletzungspause stark zurück und fing sieben Pässe für 96 Yards sowie den Touchdown in Overtime.
Für Denver geht es am kommenden Sonntag mit einem Auswärtsspiel bei den Raiders weiter. Die Commanders, die ihr siebtes Spiel in Folge verloren und jetzt bei 3-9 stehen, sind bei den Minnesota Vikings zu Gast,