Die NFL-Saison ist in vollem Gange. Bis zur Postseason sind es nur noch wenige Wochen, entsprechend lohnt sich schon ein Blick auf die möglichen Paarungen. ran liefert euch das aktuelle Playoff Picture. Die 13. Woche der NFL-Saison läuft. Inzwischen wissen die Teams, wo sie im Vergleich zur Konkurrenz stehen. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen In der AFC verlieren die Chiefs durch ihre Niederlage an Thanksgiving bei den Cowboys weiter an Boden, während sich die Denver Broncos erfolgreich aus ihrer Bye Week zurückmelden. In der NFC müssen die Los Angeles Rams eine bittere wie unerwartete Niederlage bei den Carolina Panthers hinnehmen - und die hat Folgen. Denn damit verlieren die Rams ihren Spitzenplatz in der NFC. Nun der Blick aufs große Ganze. Wer würde derzeit in der Postseason auf wen treffen? Das Playoff Picture der NFL nach den Sonntagsspielen in Week 13.

NFC Wild Card Round: #7 San Francisco 49ers (9-4) at #2 Los Angeles Rams (9-3) Seit Sonntag ist es klar: In dieser verrückten NFL-Saison ist selbst auf die Los Angeles Rams kein Verlass. Waren die Kalifornier zuletzt eine Insel der Konstanz, setzte es in Week 13 eine 28:31-Niederlage bei den Carolina Panthers. Die Folge: Die Rams wären nach aktuellem Stand nicht mehr der Nummer-1-Seed der NFC, sondern rutschen auf Rang zwei ab. Und damit würde es in der Wild Card Round zu einem Knallerduell kommen: Die Rams stünden vor einem Divisions-Duell gegen die San Francisco 49ers. Die Niners gaben sich bei den Cleveland Browns keine Blöße und gewannen klar mit 26:8. Damit ist der Playoff-Einzug trotz einer nach wie vor von Verletzungen gebeutelten Defense weiter in Reichweite.

NFC Wild Card Round: #6 Green Bay Packers (8-3-1) at #3 Philadelphia Eagles (8-4) Rang zwei verloren haben indes die Philadelphia Eagles, die nach der Pleite im Duell mit den Chicago Bears am Black Friday in der NFC nur noch Dritter sind. Wären jetzt bereits Playoffs, ginge es dort gegen die Green Bay Packers. Das Team um Quarterback Jordan Love siegte an Thanksgiving mit 31:24 bei den Detroit Lions.

NFC Wild Card Round: #5 Seattle Seahawks (9-3) at #4 Tampa Bay Buccaneers (7-5) Die Seattle Seahawks konnten den Patzer der Rams ausnutzen und zerlegten den bedauernswerten Vikings-Rookie Max Brosmer bei dessen Debüt in seine Einzelteile, am Ende stand ein 26:0 auf der Anzeigetafel. Damit zog Seattle mit Los Angeles gleich, das gewonnene erste Duell jedoch hält die Rams (noch?) an der Spitze der NFC West. Für die Seahawks stünde also ein Auswärtsspiel an, und wie in den Wochen zuvor ginge es nach aktuellem Stand zu den Tampa Bay Buccaneers. Die Bucs zitterten sich zu einem 20:17-Erfolg gegen die Arizona Cardinals und führen die NFC South weiter an.

NFC Wild Card Round: Bye Week #1 Chicago Bears Ja, es stimmt tatsächlich: Nach 13 von 18 Wochen liegen die Chicago Bears an der Spitze der NFC! Der Sieg am Black Friday gegen die Philadelphia Eagles war ein Statement, wenngleich die kommenden Wochen zeigen werden, ob der Hype Train so richtig Fahrt aufnehmen kann.

AFC Wild Card Round: #7 Buffalo Bills (8-4) at #2 New England Patriots (10-2) Die New England Patriots spielen erst im Monday Night Game gegen die New York Giants, rutschen durch den Erfolg der Denver Broncos aber einen Rang ab und müssen ihren Spitzenplatz in der AFC räumen. In der Wild Card Round würde es ein Heimspiel gegen den ewigen AFC-East-Rivalen Buffalo Bills geben, die im Auswärtsspiel bei den Pittsburgh Steelers so gar keine Probleme hatten und deutlich mit 26:7 gewannen.

AFC Wild Card Round: #6 Indianapolis Colts (8-4) at #3 Jacksonville Jaguars (8-4) Angeschnallt, es deutet sich ein Krimi in der AFC South an! Die Indianapolis Colts verlieren ihr Heimspiel gegen die Houston Texans mit 16:20, die Jacksonville Jaguars bedanken sich. Denn das Team aus Florida übernimmt durch seinen ungefährdeten 25:3-Sieg bei den Tennessee Titans die Spitze der Division von den Colts. An der Paarung in den Playoffs würde sich kurioserweise nichts ändern, nur der Austragungsort wäre ein anderer. Denn die Colts müssten jetzt nach Jacksonville reisen. Doch Vorsicht: Die Texans sind nur noch einen Sieg hinter beiden.

AFC Wild Card Round: #5 Los Angeles Chargers (8-4) at #4 Baltimore Ravens (6-6) Die Baltimore Ravens liegen weiter an der Spitze der AFC North - trotz eines 6-6-Records und der Niederlage an Thanksgiving gegen die Cincinnati Bengals. Der Grund: Auch die Pittsburgh Steelers kassierten die bereits angesprochene Niederlage gegen die Bills. Trotz zweier Siege mehr müssten die Los Angeles Chargers also auswärts ran, die Kalifornier meisterten ihre Pflichtaufgabe gegen die Las Vegas Raiders quasi mühelos und bleiben auf einem Wild-Card-Platz in der AFC. Der Division-Titel in der AFC West scheint aber nur schwierig erreichbar. Highlights und Relives der NFL kostenlos auf Joyn streamen

AFC Wild Card Round: Bye Week #1 Denver Broncos (10-2) Und das liegt an der Stärke der Denver Broncos, die einfach nicht mehr verlieren. Das 27:26 nach Verlängerung bei den Washington Commanders war bereits der neunte Sieg in Folge, auch die Bye Week brachte Denver nicht aus dem Konzept. Damit stehen die Broncos bilanzgleich mit den Patriots da, haben aber mehr Spiele gegen dieselben Gegner gewonnen.