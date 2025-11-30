- Anzeige -
NFL: Matthew Stafford stellt Rekord auf - Legende Tom Brady überholt

  • Aktualisiert: 30.11.2025
  • 20:36 Uhr
  • ran

Matthew Stafford hat in Week 13 einen Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in Serie ohne Interception aufgestellt.

Rekord für Matthew Stafford!

Der Quarterback der Los Angeles Rams hat am 13. Spieltag gegen die Carolina Panthers seinen insgesamt 28. Touchdown-Pass in Serie ohne Interception geworfen.

Damit übertraf der 37-Jährige NFL-Legende Tom Brady, dem das Kunststück in der Spielzeit 2010 für die New England Patriots gelungen war und mit dem er sich seit der Vorwoche Platz eins teilte.

NFL: Matthew Staffords Rekordserie reißt

Es dauerte keine drei Minuten, ehe Stafford Wide Receiver Davante Adams für einen 4-Yard-Touchdown fand.

Den Rekord weiter ausbauen konnte der Routinier jedoch nicht. Im nächsten Drive für die Rams riss die Serie, als er bei einem Pass auf Tight End Colby Parkinson von Panthers Safety Nick Scott intercepted wurde.

Staffords bis dato letzter Pick ereignete sich in Week 3 gegen die Philadelphia Eagles.

