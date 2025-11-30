Matthew Stafford hat in Week 13 einen Rekord für die meisten Touchdown-Pässe in Serie ohne Interception aufgestellt.

Rekord für Matthew Stafford!

Der Quarterback der Los Angeles Rams hat am 13. Spieltag gegen die Carolina Panthers seinen insgesamt 28. Touchdown-Pass in Serie ohne Interception geworfen.

Damit übertraf der 37-Jährige NFL-Legende Tom Brady, dem das Kunststück in der Spielzeit 2010 für die New England Patriots gelungen war und mit dem er sich seit der Vorwoche Platz eins teilte.