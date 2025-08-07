NFL - Detroit Lions: Dan Campbell führt wegen Aidan Hutchinson eigene Regel im Training ein

Head Coach Dan Campbell hat sich eine Trainingsregel für seinen Star-Spieler Aidan Hutchinson einfallen lassen. Aus Gründen.

Von Mike Stiefelhagen

Aidan Hutchinson stört das Training der Detroit Lions. Versehentlich.

Denn: Er ist zu gut. Laut "Lions.com" musste sich das Team etwas einfallen lassen, um bestimmte Szenarien zu proben und trainieren zu lassen, wenn Hutchinson Teil der Defense ist.

Denn in den meisten Fällen stoppt er das Play, egal, was der Call war. Sobald Hutchinson den Quarterback-Sack andeutet, ist der Spielzug eigentlich - wie im Ernstfall - vorbei und das Team stellt sich neu auf.

Head Coach Dan Campbell missfiel das. Denn die Offense kam so gar nicht ins Laufen. Es wurde dauernd unterbrochen. Von daher hat er sich eine Regel einfallen lassen.