American Football
NFL - Detroit Lions: Dan Campbell führt wegen Aidan Hutchinson eigene Regel im Training ein
- Veröffentlicht: 07.08.2025
- 16:28 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Head Coach Dan Campbell hat sich eine Trainingsregel für seinen Star-Spieler Aidan Hutchinson einfallen lassen. Aus Gründen.
Aidan Hutchinson stört das Training der Detroit Lions. Versehentlich.
Denn: Er ist zu gut. Laut "Lions.com" musste sich das Team etwas einfallen lassen, um bestimmte Szenarien zu proben und trainieren zu lassen, wenn Hutchinson Teil der Defense ist.
Denn in den meisten Fällen stoppt er das Play, egal, was der Call war. Sobald Hutchinson den Quarterback-Sack andeutet, ist der Spielzug eigentlich - wie im Ernstfall - vorbei und das Team stellt sich neu auf.
Head Coach Dan Campbell missfiel das. Denn die Offense kam so gar nicht ins Laufen. Es wurde dauernd unterbrochen. Von daher hat er sich eine Regel einfallen lassen.
Detroit Lions führen "Hutch Rule" ein
Die "Hutch Rule". Auch wenn Hutchinson den Spielzug mit einem QB-Sack oder einem gewonnenen Duell eigentlich unterbindet, geht der Spielzug weiter. Der QB darf weiter machen, als wäre er nicht berührt worden. Damit der Spielzug zu Ende geprobt wird. Da im Normalfall kaum ein anderer Defense-Spieler Hutchinsons Niveau erreicht.
Alles, damit die Offense mehr Reps bekommt. Hutchinson zog sich vor zehn Monaten eine schwere Beinverletzung zu und scheint wieder bei 100 Prozent zu sein. Der Nummer-zwei-Pick des NFL Draft 2022 zählt zu den besten Pass Rushern der Liga.
2023, als er eine ganze Saison durchspielte, kam er auf 11,5 Sacks und 101 QB Pressures in 17 Partien.