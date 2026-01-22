NFL: Amon-Ra St. Brown kritisiert Fans der Detroit Lions - "haben keine Ahnung"

Dicke Luft bei den Detroit Lions? Amon-Ra St. Brown hat die eigenen Fans kritisiert, nachdem diese ihre Unzufriedenheit über die Verpflichtung des neuen Offensive Coordinators Drew Petzing ausgedrückt haben.

Wide Receiver Amon-Ra St. Brown hat die Einstellung von Drew Petzing als neuen Offensive Coordinator der Detroit Lions verteidigt und die Fans für ihre harsche Kritik attackiert.

In seinem gemeinsamen Podcast mit Bruder Equanimeous äußerte der Star-Spieler Unverständnis über die vorschnellen Urteile: "Vertraut ihr Dan Campbell nicht? Denkt ihr, dass sie irgendeinen zufälligen Typen engagieren?"

Und weiter: "Die Meisten von euch haben keine Ahnung über was ihr da schreibt. Ihr twittert, dass ihr einen Coach wegen was auch immer nicht mögt", poltert der Receiver.

St. Brown appellierte an die Geduld der Lions-Anhänger: "Versteht mich nicht falsch. Ich liebe alle Lions-Fans, aber manchmal sind sie so schnell darin, ihr Urteil zu bilden. Beruhigt euch einfach und schaut, wie es sich entwickelt."