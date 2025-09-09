Den Detroit Lions wurden in Woche eins die Grenzen aufgezeigt. Das heißt nicht, dass Detroit in Panik geraten sollte - aber der Warnschuss ist deutlich. Von Kai Esser So betroffen, wie Head Coach Dan Campbell von den Detroit Lions nach der herben 14:27-Pleite gegen die Green Bay Packers war, hatte man den 49-Jährigen lange nicht gesehen. Verständlicherweise: Hatten die Lions zuvor sechs der vergangenen sieben Aufeinandertreffen in der NFL gewonnen, haben sie nun eine empfindliche Niederlage kassiert. Nicht etwa, weil die Packers souverän mit zwei Scores Unterschied gewannen. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Sondern vielmehr, weil den Lions gar nichts von dem gelang, was sie in den letzten beiden Jahren stark machte. Ein gewaltiger Schuss vor den Bug.

Detroit Lions: Johnson, Ragnow und Co. - wichtige Puzzlestücke fehlen Denn die Lions konnten so gut wie gar nichts machen. Kreatives Playcalling? Non-existent. Offensive Line? Löchrig. Laufspiel? Kein Faktor. Pass Rush? Halbgar, wenn überhaupt. Allerdings sind viele dieser Aussetzer durchaus erklärbar. Mit Offensive Coordinator Ben Johnson hat ein wichtiges Puzzleteil die Lions in Richtung Chicago Bears verlassen. Mit Frank Ragnow (Karriere beendet) und Kevin Zeitler (Tennessee Titans) fehlt die starke Mitte in der Offensive Line.

Die Probleme bei den Lions greifen ineinander. Ohne gute Offensive Line können die Running Backs Jahmyr Gibbs und David Montgomery kaum glänzen. Druck durch die Mitte heißt zudem, dass Quarterback Jared Goff sich nie richtig wohl fühlt in seiner Pocket. Auch, weil er sich nicht aufs Laufspiel verlassen kann. Ein Missstand bedingt in diesem Fall den Nächsten. Auf der defensiven Seite des Balls kamen dann auch noch individuell schlechte Performances hinzu. Aidan Hutchinson ist nach seinem gebrochenen Bein noch längst wieder nicht bei 100 Prozent, ihm gelang nur ein einziger Quarterback Hit. Kein Tackle, kein Sack, nichts. Das überragende Safety-Duo Brian Branch und Kerby Joseph hatte kaum Einfluss aufs Spiel.

Detroit Lions: Die Konkurrenz schläft nicht Das soll jedoch nicht heißen, dass die Lions in Woche zwei automatisch wieder das gewohnte Feuerwerk abbrennen - der NFC North Champion hat offensichtliche Probleme, die adressiert gehören. Gerade Dan "Wir müssen den Gegnern die Kniescheiben abbeißen" Campbell kann es nicht gefallen, dass sein Team auf beiden Seiten an der Line of Scrimmage so unterlegen war. Denn, so predigt er, dort werden Spiele gewonnen.