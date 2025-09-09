American football
NFL - New England Patriots: Head Coach Mike Vrabel kontert Vorwurf von Bill Belichick
- Veröffentlicht: 09.09.2025
- 15:22 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Bill Belichick gab an, bei den New England Patriots nicht mehr gern gesehen zu sein. Head Coach Mike Vrabel widerspricht seinem ehemaligen Mentor.
Die Verwirrung ist verwirrt.
Nach dem peinlichen Saisonauftakt der North Carolina Tar Heels wurde das zweite Spiel (20:3 gegen die Charlotte 49ers) unter Head Coach Bill Belichick standesgemäß gewonnen. Sein erster Sieg als College-Coach, der 334. seiner Karriere.
Im Anschluss bestätigte dieser auf Nachfrage einen "ESPN"-Bericht, dass Scouts der New England Patriots bei den Trainingseinheiten von seiner Mannschaft ausgeschlossen sind.
Die Begründung: "Es ist offensichtlich, dass ich bei ihnen nicht willkommen bin. Also sind sie auch nicht bei uns willkommen." Nach sechs Super-Bowl-Siegen und 24 Jahren als Patriots-Cheftrainer eine vielsagende Aussage.
Doch die Fehde scheint einseitig. Denn der aktuelle Head Coach der Pats, Mike Vrabel, widerspricht seinem ehemaligen Mentor aus der NFL.
Patriots: Vrabel heißt Belichick willkommen
Vrabel wurde mit der Belichick-Aussage konfrontiert und kann da nicht mitgehen. Dabei verwies er auf Belichicks Teilnahme an der Hall-of-Fame-Zeremonie von Tom Brady bei den Patriots im Juni 2024:
"Meines Wissens war er bei Toms Zeremonie. Ich glaube, er ist willkommen, basierend darauf, dass er dort war. Seit seinem Abschied als Cheftrainer ist er schon mal zurückgekommen. Dabei belasse ich es mal."
Als Spieler performte Vrabel einst unter Belichick. Von 2001 bis 2008 war er als Linebacker bei den Pats aktiv und gewann dabei drei Super Bowls. In seinem ersten Spiel als Patriots-Head-Coach unterlag er den Las Vegas Raiders 13:20.
Doch warum diese Spannungen? Insider behaupten, Belichick sieht sich zu wenig gewürdigt, obwohl Teambesitzer Robert Kraft öffentlich seinen Respekt für die Leistungen des 73-Jährigen mehrfach aussprach. Hinter den Kulissen soll die Art des damaligen Abschieds Belichick aufgestoßen sein. Das Verhältnis gilt zumindest einseitig als angespannt.
Externer Inhalt
Patriots: Belichick-Statue incoming
Brady erhielt vor kurzem eine Statue vor dem heimischen Gillette Stadium. Laut Kraft soll dort auch eine Statue von Coach Belichick folgen. "Als die großartige Ära nach 20 Jahren geendet ist, war es immer mein Ziel, für Tommy und Bill eine Statue zu bauen, wenn sie ihre aktiven Karrieren beenden", sagte Kraft in einem TV-Interview mit dem Sender "WBZ".
Und weiter: "Wenn Bills Trainerkarriere beendet ist, freue ich mich, auch mit ihm über eine mögliche Statue, die direkt neben Tommy stehen soll, zu unterhalten."
Im Interview mit der "Boston Globe" wurde durch Belichick dennoch nochmal klar, dass er auf Kraft nicht gut zu sprechen ist. Auf die Frage, was in seiner neuen Rolle als Head Coach am College einfacher sei, sagte er: "Es gibt keinen Eigentümer und auch keinen Sohn des Eigentümers."
Es bleibt die Frage, was Belichick von den Patriots erwartet, was er noch nicht bekommen hat.