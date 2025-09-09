Bill Belichick gab an, bei den New England Patriots nicht mehr gern gesehen zu sein. Head Coach Mike Vrabel widerspricht seinem ehemaligen Mentor. Von Mike Stiefelhagen Die Verwirrung ist verwirrt. Nach dem peinlichen Saisonauftakt der North Carolina Tar Heels wurde das zweite Spiel (20:3 gegen die Charlotte 49ers) unter Head Coach Bill Belichick standesgemäß gewonnen. Sein erster Sieg als College-Coach, der 334. seiner Karriere. Im Anschluss bestätigte dieser auf Nachfrage einen "ESPN"-Bericht, dass Scouts der New England Patriots bei den Trainingseinheiten von seiner Mannschaft ausgeschlossen sind. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn Die Begründung: "Es ist offensichtlich, dass ich bei ihnen nicht willkommen bin. Also sind sie auch nicht bei uns willkommen." Nach sechs Super-Bowl-Siegen und 24 Jahren als Patriots-Cheftrainer eine vielsagende Aussage. Doch die Fehde scheint einseitig. Denn der aktuelle Head Coach der Pats, Mike Vrabel, widerspricht seinem ehemaligen Mentor aus der NFL.

Patriots: Vrabel heißt Belichick willkommen Vrabel wurde mit der Belichick-Aussage konfrontiert und kann da nicht mitgehen. Dabei verwies er auf Belichicks Teilnahme an der Hall-of-Fame-Zeremonie von Tom Brady bei den Patriots im Juni 2024: "Meines Wissens war er bei Toms Zeremonie. Ich glaube, er ist willkommen, basierend darauf, dass er dort war. Seit seinem Abschied als Cheftrainer ist er schon mal zurückgekommen. Dabei belasse ich es mal." Als Spieler performte Vrabel einst unter Belichick. Von 2001 bis 2008 war er als Linebacker bei den Pats aktiv und gewann dabei drei Super Bowls. In seinem ersten Spiel als Patriots-Head-Coach unterlag er den Las Vegas Raiders 13:20. Doch warum diese Spannungen? Insider behaupten, Belichick sieht sich zu wenig gewürdigt, obwohl Teambesitzer Robert Kraft öffentlich seinen Respekt für die Leistungen des 73-Jährigen mehrfach aussprach. Hinter den Kulissen soll die Art des damaligen Abschieds Belichick aufgestoßen sein. Das Verhältnis gilt zumindest einseitig als angespannt.

