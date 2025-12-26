Für die Broncos erzielten Nix selbst und Running Back RJ Harvey die Touchdowns. Für die Chiefs erzielte Rookie Brashard Smith den ersten Touchdown seiner NFL-Karriere zur zwischenzeitlichen Führung im zweiten Viertel.

Im dritten "Christmas Game" 2025 am ersten Weihnachtstag setzten sich die Denver Broncos knapp gegen die Kansas City Chiefs mit 20:13 durch. Die NFL -Fans sehen dadurch das erste Mal seit Jahren ein Chiefs-Team , dass eine zweistellige Niederlagenanzahl auf dem Konto hat.

Die Kansas City Chiefs haben auch das zweite Spiel nach der Mahomes-Verletzung verloren und stehen damit bei einer zweistelligen Anzahl an Niederlagen. Die Broncos legen dagegen im Rennen um den Top-Seed der AFC vor.

Interception von Bo Nix wird genutzt

Nach einem langsamen Start erzielten die Broncos ein Field Goal. Obwohl die Chiefs im darauffolgenden Drive direkt Punten mussten, bekamen sie den Ball kurz vor Beginn des zweiten Viertels durch eine Interception wieder.

Diese wandelten sie durch Smith schnell in einen 5-Yard-Touchdown. Bis zum Ende des dritten Quarters passierte nicht mehr viel und erst der Rushing-Touchdown von Bo Nix brachte die Broncos mit 13:10 in Führung.

Anschließend erzielte Harrison Butker sein zweites Field Goal des Abends und das Match war im letzten Spielabschnitt wieder ausgeglichen. 1:45 Minuten vor Schluss fand Nix bei einem Third Down dann allerdings RJ Harvey an der 1-Yard-Line und die Broncos setzten sich erneut ab.

Eine insgesamt ereignisarme Partie fand schließlich einen knappen Sieger, der nun im Rennen um die AFC-Krone vorgelegt hat. Ein Sieg im letzten Spiel gegen die Los Angeles Chargers und die Broncos haben sich die Bye Week in den Playoffs gesichert.