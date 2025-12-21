NFL: Quarterback-Drama der Kansas City Chiefs immer schlimmer - auch Mahomes-Backup schwer verletzt

Die Kansas City Chiefs werden auf der Quarterback-Position aktuell vom Pech verfolgt. Nach der schweren Verletzung von Patrick Mahomes erwischte es jetzt auch noch Backup Gardner Minshew.

Die Kansas City Chiefs geraten in den finalen Wochen der NFL-Saison in ein Quarterback-Dilemma. Nach dem Kreuzbandriss von Patrick Mahomes in der Vorwoche hat sich nun auch dessen Stellvertreter Gardner Minshew schwer verletzt.

Der 29-Jährige zog sich im Spiel bei den Tennessee Titans in Woche 16 eine Knieverletzung zu. Zunächst galt seine Rückkehr auf den Platz während des Spiels als fraglich, später wurde sie endgültig ausgeschlossen.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport befürchten die Chiefs einen Kreuzbandriss. Die gleiche Verletzung wie sie Mahomes erlitten hat. Eine bestätigende Diagnose steht allerdings noch aus.

Bis zu seiner Verletzung konnte Minshew nur wenig glänzen. Er brachte lediglich drei von acht Pässen für 15 Yards an und lief einmal für weitere acht Yards. Nach seinem Ausscheiden übernahm Chris Oladokun, die eigentliche Nummer drei der Chiefs, die Offense.