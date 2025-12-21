- Anzeige -
American Football

NFL: Quarterback-Drama der Kansas City Chiefs immer schlimmer - auch Mahomes-Backup schwer verletzt

  • Veröffentlicht: 21.12.2025
  • 21:02 Uhr
  • ran.de

Die Kansas City Chiefs werden auf der Quarterback-Position aktuell vom Pech verfolgt. Nach der schweren Verletzung von Patrick Mahomes erwischte es jetzt auch noch Backup Gardner Minshew.

Die Kansas City Chiefs geraten in den finalen Wochen der NFL-Saison in ein Quarterback-Dilemma. Nach dem Kreuzbandriss von Patrick Mahomes in der Vorwoche hat sich nun auch dessen Stellvertreter Gardner Minshew schwer verletzt.

Der 29-Jährige zog sich im Spiel bei den Tennessee Titans in Woche 16 eine Knieverletzung zu. Zunächst galt seine Rückkehr auf den Platz während des Spiels als fraglich, später wurde sie endgültig ausgeschlossen.

Laut NFL-Insider Ian Rapoport befürchten die Chiefs einen Kreuzbandriss. Die gleiche Verletzung wie sie Mahomes erlitten hat. Eine bestätigende Diagnose steht allerdings noch aus.

Bis zu seiner Verletzung konnte Minshew nur wenig glänzen. Er brachte lediglich drei von acht Pässen für 15 Yards an und lief einmal für weitere acht Yards. Nach seinem Ausscheiden übernahm Chris Oladokun, die eigentliche Nummer drei der Chiefs, die Offense.

NFL: Patrick Mahomes bereits operiert

Sportliche Relevanz hat der Ausgang der finalen Wochen jedoch kaum noch für die Chiefs. Bereits in der Vorwoche stand fest, dass Kansas City erstmals seit elf Jahren die Playoffs verpassen wird.

Mahomes war nach seiner schweren Verletzung bereits operiert worden, beim dreimaligen Super-Bowl-Sieger wird von einer Ausfallzeit von neun Monaten ausgegangen. Seine Rückkehr zum Start der neuen Saison wird damit wohl zu einem Wettlauf mit der Zeit.

