NFL: Die Minnesota Vikings setzen Carson Wentz' Karriere für J.J. McCarthy aufs Spiel! Ein Kommentar

Carson Wentz spielte mehr als zwei Spiele mit einer kaputten Schulter, die nun eine Operation benötigt. Die Minnesota Vikings wussten davon, stellten ihn trotzdem auf, um J.J. McCarthy zu schützen. Das ist moralisch kaum zu rechtfertigen. Von Kai Esser Man brauchte schon mehr als ein Semester Medizin, um bei der Verletzung von Carson Wentz genau zu wissen, worum es sich dabei handelt. Ein Labrumriss mit ausgerenkter Schulter inklusive Bruch der Gelenkpfanne. Oder in kurz: Die linke Schulter von Carson Wentz ist völlig demoliert. Eine Operation ist dringend nötig, die Saison des Backups beendet. Dabei spielte er mehr als zwei komplette Spiele mit dieser Verletzung. Schon zur Halbzeit des London Games gegen die Cleveland Browns soll er über starke Schmerzen geklagt haben. Alle NFL-Highlights hier auf Joyn

Gewinner und Verlierer des 8. Spieltags: Genugtuung für Fields, Steelers in Not Und das alles nur, weil die Minnesota Vikings ihren wertvollen First Round Pick aus 2024, J.J. McCarthy, schützen wollten. Das ist aus Business-Sicht verständlich. Aber am Ende sind in diesem Business auch Menschen unterwegs - und das missachten die Vikings damit komplett.

Anzeige

Anzeige

Minnesota Vikings: J.J. McCarthy hätte spielen können Denn eins steht fest: McCarthy hätte durchaus spielen können. Ein verstauchter Knöchel hält ihn aktuell davon ab, auf dem Platz zu stehen. Um herauszustellen, welche der beiden Verletzungen schwerwiegender ist, muss man kein Chefarzt sein. Freilich, es ist sicher nicht angenehm, mit einem verstauchten Knöchel Football zu spielen und die Chance, dass sich der Quasi-Rookie erneut verletzt, ist durchaus gegeben. Gerade, nachdem er die ganze Saison 2024 aussetzen musste, ist Vorsicht durchaus verständlich. Dennoch: Die Vikings hätten ihn trotzdem aufs Feld schicken sollen - denn er ist der gesündere der beiden Quarterbacks. Bereits vor Woche sieben trainierte der Spielmacher eingeschränkt mit.

Anzeige

Anzeige

NFL - Injury Update der Saison 2025: Broncos verlieren Schlüsselspieler ihrer Defensive - Pat Surtain II fehlt länger 1 / 12 © Imagn Images Pat Surtain II (Denver Broncos)

Cornerback Pat Surtain II von den Denver Broncos wird voraussichtlich mehrere Spiele wegen einer Zerrung des linken Brustmuskels verpassen und könnte laut Informationen von "ESPN" ein Kandidat für die Injured-Reserve-Liste sein. Surtain verletzte sich beim 44:24-Heimsieg am Sonntag gegen die Dallas Cowboys, als er sich 22 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit beim Tackling gegen Wide Receiver George Pickens unglücklich den linken Arm und die Schulter verdrehte. © UPI Photo Terry McLaurin (Washington Commanders)

Wide Receiver Terry McLaurin, der in dieser Saison erstmals mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, stand nach längerer Pause beim Monday Night Football gegen die Kansas City Chiefs wieder auf dem Feld. Im Verlauf der Partie musste er vom Platz genommen werden, seine Oberschenkelmuskulatur wurde an der Seitenlinie untersucht. Es deutete vieles darauf hin, dass seine alte Verletzung erneut aufgebrochen war. McLaurin kehrte nicht mehr zurück, und wie lange er ausfallen wird, ist noch unklar. © ZUMA Press Wire Puka Nacua (Los Angeles Rams)

Bis zu seiner Knöchelverletzung in Woche 6 gegen die Baltimore Ravens war Puka Nacua wohl der beste Receiver der NFL. Nun gehen die Rams davon aus, dass er gegen die New Orleans Saints in Woche 9 wieder einsatzbereit ist. Head Coach Sean McVay erklärte, er rechne mit einem Einsatz Nacuas, sofern es keinen Rückschlag gibt. Nacua ging in das Spiel gegen die Ravens als NFL-Spitzenreiter in Receptions und Receiving Yards und stellte den Ligarekord für die meisten Catches eines Spielers in den ersten fünf Saisonspielen seines Teams auf. © IMAGO/Imagn Images Carson Wentz (Minnesota Vikings)

Die Minnesota Vikings müssen für den Rest der Saison auf Carson Wentz verzichten. Der Quarterback muss sich einer Operation an seiner linken Schulter unterziehen. Der 31-Jährige hatte am Donnerstagabend trotz starker Schmerzen gegen die Los Angeles Chargers gespielt. Es ist bereits der zweite Ausfall auf der Quarterback-Position, den die Vikings in dieser Saison zu verkraften haben ... © 2025 Getty Images J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Der eigentliche Starter J.J. McCarthy trainierte nach seiner Knöchelverletzung zuletzt aber immerhin wieder eingeschränkt mit. Ob der 22-Jährige in Week 9 gegen die Detroit Lions auf das Feld zurückkehren kann, ist allerdings noch offen. Dritter Quarterback im Vikings-Kader ist Max Brosmer. © Imagn Images Jayden Daniels (Washington Commanders)

Die Commanders müssen in Week 8 gegen die Kansas City Chiefs auf Jayden Daniels verzichten. Der 24-Jährige laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Marcus Mariota übernimmt die Starterrolle. Daniels soll nicht länger ausfallen, Washington will nur offenbar kein Risiko eingehen. © 2025 Getty Images Cam Skattebo (New York Giants)

Cam Skattebo hat sich im zweiten Viertel des Spiels seiner New York Giants gegen die Philadelphia Eagles schwer am Sprunggelenk erletzt. Beim Versuch, einen Pass von Quarterback Jaxson Dart zu fangen, wurde der Rookie zu Boden gebracht und verdrehte sich den Fuß. Mehrere Mitspieler schlugen angesichts der offensichtlichen Verletzung die Hände vors Gesicht und auf gingen auf die Knie, während Skattebo vom medizinischen Personal abtransportiert wurde. Der Running Back wurde noch am Sonntag operiert, er wird wohl den Rest der Saison verpassen. © 2025 Getty Images Trevon Diggs (Dallas Cowboys)

Die Dallas Cowboys müssen weiter auf Trevon Diggs verzichten. Die Franchise setzte den Cornerback auf die Injured Reserve List. Damit kann er frühestens im Thanksgiving Game gegen die Kansas City Chiefs wieder auflaufen. Diggs laboriert seit einem Unfall in den eigenen vier Wänden an einer Gehirnerschütterung, zudem konnte er zuletzt wegen einer Knieverletzung nicht trainieren. © 2025 Getty Images Lamar Jackson (Baltimore Ravens)

Nichts wurde es mit dem Comeback von Lamar Jackson im Spiel seiner Baltimore Ravens gegen die Chicago Bears, obwohl der Star-Quarterback nach mehreren Wochen Abstinenz wieder auf dem Trainingsplatz stand. Laut NFL-Insider Adam Schefter peilt Jackson aber das Thursday Night Game in Week 9 bei den Miami Dolphins an. © IMAGO/Imagn Images A.J. Brown (Philadelphia Eagles)

Star-Receiver A.J. Brown fehlte den Philadelphia Eagles im Spiel gegen die New York Giants. Er laboriert an einer Oberschenkelverletzung. Wann er wieder mitwirken kann, steht noch nicht fest. © 2025 Getty Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Auch in Week 8 fehlte Quarterback Brock Purdy den San Francisco 49ers. Nachdem der Quarterback unter der Woche wieder limitiert am Training teilgenommen hatte, musste er gegen die Houston Texans wegen seiner Zehenverletzung erneut zuschauen. Immerhin: Anders als in den vergangenen Wochen reiste Purdy mit dem Team zum Spiel. Sein Comeback dürfte also näherrücken. © IMAGO/ZUMA Press Wire Mike Evans (Tampa Bay Buccaneers)

Star-Receiver Mike Evans wird mit seinem Schlüsselbeinbruch aus Week 7 einen Großteil der Saison verpassen. Damit findet eine sagenhafte Rekordserie ihr Ende. Der 32-Jährige hatte seit seiner Rookie-Saison 2014 in jeder Spielzeit mindestens 1.000 Receiving-Yards erzielt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen